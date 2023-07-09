夏天好熱！妹子不穿內衣被嫌「怪人」 網教這樣穿：舒服又好看

隨著夏天越來越熱，有些人乾脆選擇不出門，在家吹冷氣避暑。近日有一名女網友表示，每天都為了防曬全身包緊緊，出門不用五分鐘就飆汗，這麼熱的天氣讓她不想穿內衣，但這舉動卻被朋友嫌棄「是怪人」，讓她納悶自己是不是真的很奇怪，不過文一出後，馬上釣出一批有同感的網友，有人甚至表示「已經沒穿內衣五年了，超爽」。

一名女網友在Dcard發文指出，台灣的夏天又悶又熱，每天為了防曬都全身包緊緊，但出門不用五分鐘就狂飆汗，這麼熱的天氣也讓她不想穿內衣出門。在某一次和朋友聊天的時候，她透露自己半夜出門去小七買宵夜時，都不會特別穿內衣，朋友聽到這個行為後，馬上嫌棄她「是怪人」，讓她內心有點受傷，但同時也覺得不穿內衣真的蠻舒服，好奇網友們認為「不穿內衣很奇怪嗎？」

此文一出後馬上引起網友熱議，不少人有同感紛紛留言，「已經沒穿內衣五年了，超爽」、「不穿+1，能不穿就不穿哈哈哈，但我都是穿寬鬆的出門」、「我也覺得現在越來越熱，不想穿內衣，男生都可以不用穿了，女生憑什麼穿，都是一樣的特徵，為什麼卻要女生穿內衣」、「是妳朋友還沒體會到不穿內衣的快樂」。

也有人表示，「我都穿涼感冰絲的Bratop」、「Bratop真的讚，已經不穿內衣多年了」、「買Bratop，這樣妳跟路人都獲得自由」、「我都貼胸貼、Bratop就出門」、「UQ的Bratop直接單穿出門，很舒服也好看」、「我都直接穿小可愛」、「我都穿有薄墊的小背心出門，比內衣舒服多了，也比較不熱」。