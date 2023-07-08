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牛肉湯店花730元被告知「未達低消」⋯嘆沒資格內用 店家回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在臉書抱怨到牛肉湯店消費了730元，卻因不符低消不能內用。圖／取自阿銘牛肉湯臉書
有民眾在臉書抱怨到牛肉湯店消費了730元，卻因不符低消不能內用。圖／取自阿銘牛肉湯臉書

台南阿銘牛肉湯蟬聯三年的清燙牛肉節冠軍，是許多顧客慕名而來的名店，近日有民眾在臉書抱怨到該店消費了730元的頂級牛五花、牛肉滑蛋等品項，卻被店家告知「內用低消是每個人一碗牛肉湯」，讓他無奈嘆「花了730還不夠資格坐在店內用餐」，隨後阿銘牛肉湯對此做出回應。

一位民眾6日在臉書發文，表示2個人去台南永康區的一家牛肉湯店，點了1碗400元的頂級牛五花、300元的牛肉滑蛋和一碗30元的肉燥飯，總共花費730元，沒想到店家告知「我們每人有一碗牛肉湯的低消」，讓原Po相當不解，他指出店內並未貼出告示，「奉勸大家要認真多賺點錢」。

原Po在臉書發文，提到點完餐被告知每人有一碗牛肉湯的低消。圖／取自臉書
原Po在臉書發文，提到點完餐被告知每人有一碗牛肉湯的低消。圖／取自臉書

貼文也引起網友討論，紛紛留言「沒達到低消，點完餐時不用先告知確認？」、「是先結帳還是後結帳？」、「而且兩人以上炒肉不能點小份的，會去是因為還不錯吃」、「怎麼不直接設定金額就好」、「吃到七百多，店家應該可以通融一下吧，不是奧客型」、「不少蛋糕甜點店也都這樣，內用就低消要另外點飲料，蛋糕不算在低消」，也有網友提到「前陣子有消保官說了，低消不能限制品項喔！有達到平均消費就可」。

《東森新聞》報導，店家喊冤表示網路上有公告且每張菜單上都有寫，店內紅龍與門口都有張貼「每位顧客除7歲以下孩童不計外，皆必點一份湯類餐點」的公告，應是顧客沒注意到。

此外，也有顧客認為還算合理，原本就是衝著牛肉湯而來，且店內菜單有註明低消的規定。

牛肉湯 消保官 台南

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