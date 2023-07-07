訂錯機票！全團24人被迫滯留印度機場 旅行社急道歉認賠

一名女網友指控，6月下旬跟團到印度8日遊，原本以為是開心的旅程，沒想到卻是一場惡夢。由於旅行社訂錯機票時間，導致全團24人被迫滯留當地，領隊還試圖引導團員簽屬「旅遊期間行程變更同意書」，返台後一行人求助無門，因此讓她氣得發文控訴，事件曝光後，引起熱烈討論。

該名女網友在Dcard上指出，事發在最後一天，全團於6月24日晚上8點抵達印度德里機場，行程表定6月25日凌晨1點的班機，先飛香港再轉機返台，然而，當他們在機場外的電子機票檢查關口時，卻被攔了下來，檢查人員告知他們機票過期，該班飛機已飛走了。

從原po上傳的照片可見，根據航空公司電子機票顯示，旅行社訂的是6月24日凌晨1點起飛的班機，與旅行社在官網及提供團員的行程表不符，「比預定返台的時間早了一天」。

全團24人當場傻眼，「就這樣回不了台灣，只能無助地站在機場外乾等，經過領隊4小時多的努力，仍無法成功候補上任何當日能返台的班機，因此將要滯留德里一日，再改搭隔天晚上11點到馬來西亞轉機回台的班機」。

原po表示，整團人便於25日0點40分搭乘遊覽車離開機場，並於凌晨1點多抵達飯店休息，眼看旅平險及不便險將到期，網路也即將用盡，在台家人心急如焚，而原定周一該回公司上班，也被迫向公司請假，對公司與主管都難以交代，當時旅行社針對這幾點並未提供協助，僅於隔天安排臨時行程及餐食安撫團員。

原本，大家到這裡都還很有耐心等候旅行社處理，沒想到在市區用午餐時，領隊竟以「為保障團員權益」為由，意圖欺騙團員簽署因「機位調度」，導致延後一天返台之「旅遊期間行程變更同意書」，此舉惹怒眾人，原po氣憤表示「被多留一天無法回台已經夠傻眼了，還被誘騙簽我們是自願滯留？當下全團人立刻拒絕簽署」。

返台後至今，原po透露「完全沒收到任何來自旅行社的主動關心及道歉」，她嘗試聯絡業務，卻得到罐頭式回覆，在群組尋求領隊協助聯絡窗口，但領隊僅回覆「我的工作已經結束」，且不願意提供任何可作為統一窗口的人員，她撥打總公司投訴專線後，被當作皮球互踢，全團團員求助無門，不知所措。

最後，原po坦言「實在難以相信本國最大的旅行社，會發生如此荒唐的錯誤，導致全團24人滯留海外求助無門，且後續處理方式更是荒腔走板，令人瞠目結舌。我們散客這邊決定要投訴品保協會做處理，回台後這兩週諮詢許多管道，今天決定上來發文揭發，或許輿論能讓旅行社願意派出代表，給我們一個道歉與交代」。

對此，旅行社坦承作業疏失深感歉意，決定認賠並指出，因可歸責於旅行業之事由致行程延誤，後續將爰依國外團體旅遊定型化契約約定，賠償每位旅客一日團費，以及旅客衍生的請假薪資、保險、通訊費用等額外損失，並會持續與旅客積極協商。