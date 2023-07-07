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蛋變便宜了！早餐店宣布「加蛋降五元」 老闆霸氣喊：不想跟貪官一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐店老闆宣布加蛋降五元，網友大讚良心店家。本報資料照
早餐店老闆宣布加蛋降五元，網友大讚良心店家。本報資料照

今年上半年全台鬧蛋荒，許多早餐店、小吃店紛紛因蛋價上漲而跟著喊漲，有些早餐店甚至因蛋量不足，禁止客人單點荷包蛋。不過近期雞蛋供貨恢復正常，有網友買早餐時，老闆竟告訴他「下周加蛋降五元」，並表示「廠商就降價賣給我了，沒理由一直漲價」，PTT網友大讚是「良心店家」。

一名網友在PTT發文表示，近日去買早餐時，他跟早餐店老闆閒聊到最近的物價頻頻飆漲，導致經濟壓力越來越大，想不到老闆竟告訴他，下周起加蛋降五元，老闆也說，因為廠商降價賣給他，所以他沒有理由繼續漲價，他不想當害蟲，老闆痛批，就像政府官員的貪污嘴臉，一堆店家也「貪得像狗」，他不想同流合污。

其他網友紛紛留言「只能說你遇到早餐店老闆很有良心」、「蛋價降5元，但所有價格漲5元」、「蛋降價，但是漢堡吐司蛋餅漲價」、「蛋蟲都抓不到，然後選舉前會降價，知道誰是蛋蟲了吧」、「沒看之前新聞嗎，外國進口蛋送給豬吃，還要付錢給豬」、「還好之前那一波漲15」。

有網友提到「最近豬類要漲吧」，發文網友也說，老闆有提到豬肉的價格上漲，不過他會先撐著，除非真的漲價太誇張，才會考慮調整價格。

早餐店 PTT 蛋價 漲價

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