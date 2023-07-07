女學生遭性侵「等不到判決」 家人長文勸世曝她真實心願：不是復仇

一名女學生遭馬偕醫院王姓醫師強拉到樓梯間性侵，等不及判決結果受害女子已輕生。該女的家人近日在PTT發文透露，她真正想要的不是復仇，而是「這件事從來沒在我的生命中發生過」，她希望一切都像日常一樣，按部就班進行未來藍圖，她不想進監獄，她想要的是未來。

一名女學生在Dcard發文指控被馬偕醫院王姓醫師強拉到樓梯間性侵，檢方偵辦，王否認犯罪，依強制性交罪起訴；被害人審理中便離世，等不到判決結果。台北地院審理，日前依強制性交罪判王有期徒刑6年。可上訴。

該名女學生的家人在PTT發文透露，女學生其實不想要復仇，她希望能繼續過自己的生活，學新的技能、出國玩，希望一切都能像日常生活一樣，持續執行未來藍圖。

女學生的家人表示，她並不想要殺死加害人，因為就算這麼做了，她也沒辦法回到過去的生活，也因為這點讓她感到深切的無力感，她身上的傷口已無法完全恢復。而女學生並不想進監獄，她想要的是未來，即便到最後都考慮到自己和家人，她的家人表示，「我認為她理智到了最後一刻」。

發文者表示，台灣社會風氣無法公開討論性教育，導致這些對性的好奇轉為暗地裡的試探，如輕佻的言語、不經意的肢體碰觸等，許多人依靠網路上的資訊來補充「性知識」，但網上資訊藏有大量惡意，會導致女性容貌焦慮、男性對性器大小的焦慮。

發文者也表示，除了女性身心靈受創外，男性對於自身的性、慾望也有著徬徨不安的迷惘，他舉例，男性失戀時向朋友哭訴，男生朋友們只會告訴他「別哭了！酒錢我出」，並不會真正的傾聽他的煩惱，男性更不敢將脆弱的樣子展示在朋友面前。

若是這時向父母訴苦，父母第一反應卻是分析你的問題在哪，指責你「我早就說過，你老是不聽」等等，受傷的男性會更加痛心，一次次的經歷也會讓其放棄溝通。

發文者表示，這些來自家庭、社會不正當對待男性情緒的方式，導致男性經常有苦難言，與此同時卻被要求成為一家之主、撐起一個家，不能表達脆弱，最終男性的情感慾望就演變成一大問題。

發文者指出，每一句仇女言論、每一次性騷擾，背後或許是一個人沒有被家庭、社會重視的情緒，背後所吶喊的是「我很痛，而這是我為數不多的方法，能使你理解我的痛」。

該篇長文理性又勸世，其他網友紛紛大推，有人留言「你也太理性了。要是我會抓狂」、「強姦犯死刑我贊成，推你理性」、「辛苦了，你很理性，加油」、「哭了，節哀順變」、「希望馬偕之狼可以受到社會制裁」、「願公理昭彰，願沈冤得雪。」、「願正義得以伸張」。

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