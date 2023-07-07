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夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

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夜店殺警兇手易寶宏服外役監！基層警崩潰「學長白死」：政府都打假球

聯合新聞網／ 綜合報導
殺警案被告易寶宏（左）為演員易淑寬（右）獨子。 記者黃威彬/攝影
殺警案被告易寶宏（左）為演員易淑寬（右）獨子。 記者黃威彬/攝影

時代力量前立委黃國昌昨日開直播，駁斥外界指控他以名下土地收取停車費一事。有網友注意到直播時，有一則留言寫著「夜店殺警案凶嫌之一易寶宏正在服外役監，我覺得學長白死了，政府根本都在打假球」，引發討論，PTT鄉民痛批「外役監就是給權貴爽」。

一名網友在PTT發文表示，昨日在黃國昌的直播中，他注意到一則留言表示，台南殺警案中，其中一名殉職警察為留言者的學長，兇嫌之一、演員易淑寬獨子易寶宏於2019年入獄，如今卻是「服外役監」。

留言者痛批「我真的覺得我的學長白死了，政府都在打假球，到底什麼標準能讓夜店殺警案的兇嫌服外役監？為什麼要警察的尊嚴放在地上踩，還騙我們？」

根據台灣高等檢察署官網資料指出，外役監設置目的以行刑社會化理念為導向，去除傳統式之高牆、刺網及崗哨等阻絕設施，並以較少之戒護人力維持運作，採低度管理模式，給即將離開監獄的長刑期受刑人一個過渡的適應階段，期能培養自律自重之習慣，使其逐步與社會生活接軌，引導受刑人自主管理，以取得社會對其悔改之信賴，以發揮中間性處遇之功能，故與一般監獄不同。

其他網友紛紛留言「明德外役監出過殺警案後，後面還持續出包」、「當時就說他是黨的人了」、「黨根本不管啊」、「反正平民百姓的死只是數字」、「台灣司法悲哀，外役監就是給權貴爽」、「易寶宏他媽是藝人啊」、「有權在玩的啊，玩弄司法就是這麼簡單」。

還有網友留言「有政府，殺人兇手很安心」、「他們還在派側翼亂抹黃國昌」、「本來說一套做一套了啊，鐵警、雙警今日公祭，明日忘記。只有選舉前才又會記得吧」、「犯罪安全網」、「外役監根本犯罪者天堂」、「黑道綠道一家親」、「殺人不用償命，這就是台灣價值」。

不過也有人緩頰留言「監獄是為了矯正，而不是懲罰好嗎？外役監才讓受刑人早日回歸社會，成為有用的人」、「完全合法，不爽可以去選立委修法啊」。

殺警案 黃國昌 PTT

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