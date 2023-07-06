台灣細肩帶、熱褲滿街跑…她驚日本妹子穿衣超保守 網揭1內幕：不太穿短裙

優雅又氣質的日系穿搭在台灣越來越流行，不過有網友赴日旅遊時發現，日本女生在夏天不愛穿暴露的衣服，出社會的女生通常都穿著長裙，反觀台灣女生在夏天總是打扮清涼，熱褲、細肩帶等較為裸露的穿搭隨處可見。見此，原PO疑惑的問道：「台灣人這麼愛日系穿搭，為何會喜歡展露身材的打扮」？該貼文引起網友熱議，也有內行人指出，由於文化風氣的影響，日本女生過了一定年齡就「不太會穿短裙」。

一位網友在Dcard發文，表示自己近期去了一趟日本才發現「日本女生的打扮偏保守」，原PO指出，在日本很難看到女生穿熱褲、細肩帶、小可愛或兩截式的衣服，出社會的女生通常都會穿長達腳踝的長裙或寬牛仔褲；相比之下，一般台灣女生在夏天不是穿著「T-Shirt +牛仔褲、熱褲或寬褲」，就是「小可愛、背心+熱褲」，不過台灣女生的穿搭用色更為保守。經過這趟日本行的觀察，讓原PO不禁疑惑的問道「台灣人那麼愛日本，為何穿搭不學日本，反而喜歡比較露身材的打扮」、「為何日本女生在夏天不愛穿暴露的衣服」？

貼文一出，引起女性網友熱議，不少人指出，台灣女生喜歡穿較為清涼的衣服，主要原因是天氣，「因為臺灣比日本濕熱很多，去沖繩就會覺得這好台灣」、「主要是天氣的問題吧，台灣夏天是濕熱⋯一樣的溫度日本卻沒那麼不舒服」、「日本氣候比台灣乾燥，地鐵系統更完善，應該有部分這個原因所以穿的住長裙也不用擔心風吹雨打。台灣潮濕且除了雙北很多地區都要騎車上班，要考慮到舒適性所以除了出遊，很少有日系風格出現」。

也有從日本旅遊回來的網友點頭贊同，「真的前陣子去日本旅遊看他們都好保守，我穿無袖背心走在路上都有被看的感覺」、「剛從日本回來，也有發現她們夏天都包緊緊，可能是防曬美白觀念也滿強的，我穿短版背心露奶露肚+百褶裙根本就是異類」、「剛從日本回來也這麼覺得！穿小背心在日本逛街覺得自己蠻突兀的，不過不同國家文化不同嘛，尊重就好了」。

更有內行人指出，由於文化風氣影響，日本女生過了一定年齡後，就會減少在上班或正式場合穿短裙的次數，「因為文化影響，日本女生在16或18之後（忘記幾歲），就無法再穿短裙，最後一次的機會是就活（就職活動），之後就是長裙或長褲了」、「記得日本女生25歲以後就會把短裙收起來穿長裙，不過還是有人會穿啦只是是少數」、「日本穿短裙的成年女生只是比較少不是完全沒有，其他留言也有說像是旅行、約會這種可以特別打扮的場合，穿短裙的機會比較大，只是他們真的平常上班或正式場合不太會穿短裙」；讓網友忍不住感嘆，和日本相比，台灣還是更開放一點「為什麼日本女生不穿暴露的衣服？因為有人會說清涼舒適的衣服是暴露的」、「因為台灣其實很開放？至少女生穿著背心短裙這些不太會被指指點點」、「才看到日本人分享台灣妹子都打扮好清涼，如果在日本一定被癡漢跟，然後有人回：台灣打扮清涼的說不定都比癡漢多」。