德商來台驚「高雄輕軌竟有柵欄」 台男頓時語塞回答不出

近日一名德國人來台灣出差，在高雄見到輕軌卻深感困惑突然問了一句「怎麼會裝設柵欄？」，此時，負責接待的台灣男子卻不知該如何回答。索性上網分享外國人的看法，網友們則一面倒解釋「德國不懂台灣人劣根性」。

該男子在PTT發文表示，他在高雄招待德國廠商，吃飯時對方好奇「高雄的輕軌怎麼會裝設柵欄？」，在他的認知中，輕軌、行車以及行人應該享有平等路權，順勢提問「怎麼會為了服務輕軌而犧牲掉行人的路權呢？這樣蓋火車不就好了？」

對此，男子第一時間的反應頓時語塞、無法回答，事後上網向大家詢問「高雄輕軌的柵欄，攔的是什麼呀？」

網友嘲諷「跟柏林圍牆一樣，攔的是自由」、「鐵路地下化，然後上面蓋軌道，天才啊」，大家紛紛說「柵欄是保護輕軌的」、「德國不懂台灣人劣根性」、「台灣太多車跟機車了」。

不過，有人反駁「你知道那路線本來是臨港線嗎？」，更提出其他國家地區有類似景象「荷蘭輕軌也有柵欄啦，叫你那個德國人眼界」、「杜拜的輕軌就有圍欄阿」、「上海有軌電車也是蠻常見有放置的」。

另外，一名網友分析當地現象，高雄輕軌通常不是撞到行人，而是「把自己當行人的三寶機車」，且輕軌撞到機車容易受損，撞到行人不會，所以德國行人都知要主動閃避輕軌，並強調「在高雄，人能走的地方，機車就會走，才是問題」。

高雄輕軌預計今年底完工，據高市捷運警察隊統計，今年的交通事故有6件，若從2021年以來算起總計33件，平均每月發生1件。聯合醫院站在1月至3月間，行人因擅闖軌道進出開罰件數累計177件，3月時捷運局在院外站體設置矮欄杆，才終於遏止行人違規穿越。