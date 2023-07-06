全台「最均富里」一排全來自新竹！他驚呼竹科超猛 居民、工程師急搖頭

根據日前財政部公布的「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」顯示，新竹市和新竹縣奪下「全年綜合所得平均數」冠亞軍，兩縣市的各村里更是不容小覷，在「全國村里所得中位數」前20名的排行榜上佔下了18個位子。一位網友見此便發文感嘆「竹科真的猛，幾乎佔據全部榜單了」，貼文一出，也引發網友、當地居民和竹科工程師的討論。

一位網友以「前十有錢里都在竹科」為題發文，並貼上一張網上統計的排行榜，該表依據「110年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」資料統整，以所得中位數來看全台「最均富」的村里。在2021年上榜的20個村里中，由所得中位數292.8萬元的新竹市關新里居冠，該村里新貴匯聚，已經連續四年蟬聯「全台最富里」；緊接著是所得中位數為210.5萬元和207.9萬元的龍山里和東平里，綜觀該排行，光是在新竹縣市的村里便高達18個，見此，原PO也忍不住感嘆「即便不是在竹科，一個在南科、一個在內科」，「竹科真的猛，幾乎佔據全部榜單了」。

貼文一出引發熱議，更釣出一票「當事居民」回應，「有什麼用，像個地縛靈，待在一個鳥不拉屎的地方」、「繳這麼多稅結果新竹建設鳥成這個樣子」、「可憐哪，一流薪水，三流城市，四流交通」、「其實真正的有錢人還是在台北，只是你看不到他的所得」、「我住關新里還是常常覺得缺錢」、「我住竹北中興里欸⋯抱歉是我拉低了平均」、「我在榜上，只能說過的比上不足比下有餘，不可能和真有錢人比」、「說真的，很多同事家境都很好，能上四大家庭背景大部份都有一定程度，也算階級複製了」。

更有一位竹科工程師憤慨的表示：「想來想去真的覺得台灣很可悲，我在竹科工作了一段時間，年薪150萬才覺得可以過上正常人的生活，開始很吃力的規劃人生大事買房結婚等議題，其他產業到底要怎麼辦？！像那種60萬一年我真的是覺得能活下來真的很厲害。像這種只有一種產業大好的情景肯定是不健康的」。

不過也有網友推斷，「如果算沒報稅的應該不是新竹」、「你標出來的大部分是受薪戶喔，真的有錢的是個人資產都能撼動平均值的那種，只能說新竹平均受薪金額較高，但沒有比較有錢」、「有些里根本有錢的是在地的居民，超級無敵多徵收戶，不然就是祖產留下來的，然後又懂得用錢賺錢，自然而然就擠上排名了」。