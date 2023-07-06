剪指甲、盤腿念經、朗誦雜誌...圖書館怪咖多？網：蹭免費冷氣

近日全台高溫，很多人白天不想待在家，都會選擇到有冷氣的地方消暑。有位網友到圖書館念書，卻遇到怪人頻頻趕人，讓他覺得很傻眼。

有網友在ptt發文，最近到圖書館讀書，結果卻遇到怪人，稱自己「有創傷」，不斷把坐他附近的人趕走。原po好奇，其他人也有圖書館遇到怪人經驗嗎？留言超展開。

po文釣出許多亂象，「遇過在圖書館剪指甲，有夠大聲的」、「在圖書館看到有人在玩不准笑」、「遇過四腳獸」、「看過一個阿姨一直巡邏大家在看什麼書」、「你是沒遇過拿起佛珠盤腿在那邊唸經的喔」、「看過跟飲水機說話的」、「碰過超大聲朗誦英文雜誌的怪人，還從背包拿一堆寶特瓶來裝水」、「我還遇過帶了一袋菠羅麵包，吃到三個我終於受不了請他出去吃，他就爆氣說他要找管理員上來，為什麼不能吃」、「看過從早睡到晚收書包回家」。

網友歸納重點，「有免費冷氣的地方，怪人就會很多」、「因為有免費有冷氣，又可以裝冰水，又有乾淨廁所」。