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環球影城PASS門票=六福村玩5次「真的有人買嗎？」 網：1萬我都買

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現環球影城門票加快速通關居然就要5000多元，他認為這個票價都可以去六福村5次了，於是想問問，「是不是不如去國旅就好？」。美聯社
一名網友發現環球影城門票加快速通關居然就要5000多元，他認為這個票價都可以去六福村5次了，於是想問問，「是不是不如去國旅就好？」。美聯社

大阪環球影城每年吸引世界各地不少遊客，不僅遊樂設施豐富也會定期更換主題讓人產生新鮮感。一名網友發現環球影城門票加快速通關居然就要5000多元，他認為這個票價都可以去六福村5次了，於是想問問，「是不是不如去國旅就好？」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，7、8月應該有不少人會出國，他好奇看了一下大阪環球影城門票加快速通關票，換算台幣竟然要5000多元，若兩人玩一天就要花一萬元，等於幾乎可以再買一張來回機票，這個票價去新竹的六福村可以去5次，於是不禁好奇，「環球影城PASS門票一張5000元真的有人會買嗎？是不是不如國旅就好？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「都出國玩了還會在意這點錢哦？」、「快速通關就是直接插隊阿，還可以按照時間段來走，不用毫無計畫的亂晃，去了三次第三次用快速通關才覺得舒服」、「提早入園＋快通7都買好了」、「其實還有一個更高級的VIP啦」、「我排過一次，我可以跟你說1萬我都買」、「時間就是金錢，一定有人買的」、「除非你買年票很常去，不然幹嘛不花錢多玩幾項，機票很便宜嗎？」、「那個規模跟精緻程度，你確定跟六福村比？」。

有網友也說明快速通關的原理，「你正常還在排的時候，他直接開一個通道給你 然後插進去，為什麼正常排會一直等也是這原因，等快速通關的那一列清空，才是正常排開始玩」。

不過，有網友則回文，他6月時和家人兩大一小3人去日本，環球影城2天門票加4種快速通關共27700元，8天總共花了22萬，令他不禁直呼，「誰再說去日本便宜的」。

環球影城 六福村 機票 日本

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