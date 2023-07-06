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她好奇有手足真的比較好？網曝2關鍵：這才是真正考驗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇有兄弟姊妹真的會比較好嗎。示意圖/ingimage
一名網友好奇有兄弟姊妹真的會比較好嗎。示意圖/ingimage

通常身為獨生子女的優勢在於能獨享父母的關注及資源，但手足多的家庭間相處起來比較熱鬧。就有名網友好奇，有兄弟姊妹真的會比較好嗎，文章曝光引起熱議，不少過來人表示，「分財產真的是一個坎」。

該名網友在PTT上以「有兄弟姊妹真的會比較好嗎？」為題發問，她表示近日家庭聚會時，親戚在討論小孩要生幾個的話題，他們一致認為小孩有手足比較有伴。

但原po透露，自己也有兄弟姊妹，不過手足間的感情不好也不壞，因此沒有明顯感覺有兄弟姊妹的優缺點，便好奇「大家跟自己的兄弟姊妹感情好嗎，那若是獨生子或獨生女會覺得孤單嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「父母年紀大需要長照有人可以商量分攤還不錯，但前提是大家都願意分攤」、「好的兄弟姐妹當然棒，爛的話寧願沒有」、「分遺產時希望自己是獨生子女，感情好的話真的比較有伴」、「我獨生，沒人分擔家裡爛事真的有苦難言」、「說到財產才是真正考驗，還有最重要的長照問題」、「家裡沒財產沒資源，所以手足感情很好」。

父母 長照 財產

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