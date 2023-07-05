找爸媽？真人版「神隱少女」現身烤肉攤 鄉民驚呼：相似度99%

宮崎駿動畫電影「神隱少女」不僅賣座，對於老中青三代也可說是難忘回憶。一名網友在臉書分享路過烤肉攤瞥見的畫面，只見照片中女子整身打扮，和「神隱少女」主角千尋的服裝十分相似，意外的神還原cosplay讓許多網友紛紛驚嘆「相似度99%」。

2001年由吉卜力工作室推出、宮崎駿擔任導演的「神隱少女」，不僅席捲日、台，在世界各國也多獲好評，2016年一項由BBC贊助的民調，將「神隱少女」列為21世紀100部最偉大電影中的第4名，該片更以316.8億日圓（約新台幣68億元）票房位居日本影史第二位。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張「千尋買烤肉」的照片，只見照片中女子身穿白色、淺綠色的寬條紋上衣，配上一件粉紅色短褲，乍看就像是「神隱少女」主角千尋外出買烤肉。

照片曝光後已吸引超過9萬名網友按讚，「幫湯婆婆跑腿」、「不要吃太多，會被殺掉唷」、「在找父母吧」、「爸爸媽媽，別吃了！會變成豬的！」、「相似度99%」；另外有網友表示自己是在地業者，指出照片拍攝地點在台北市饒河街夜市。