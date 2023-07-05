天氣熱到受不了！男生「1穿搭」超消暑 他嘆：被當變態

天氣越來越熱，不少人的穿著也以輕便、涼爽為重點。一位男網友表示，在這麼炎熱的天氣就是要穿熱褲才舒服啊，但很多朋友都勸他不要穿，原因是「太娘」，讓他很不服氣，抱怨本就是設計給男生穿的熱褲，現在穿卻變成怪胎一樣，哀嘆只能「懷念男生穿熱褲的美好年代」。

一位男網友在《爆廢公社公開版》發文寫道，覺得天氣熱時穿短褲熱褲超好穿的，但很多朋友都叫他不要穿，因為看起來「太娘」。他該熱褲最早之前是發生給男生穿的，現在反被女生取而代之，男生穿熱褲就被視為怪胎、變態。

原PO還說，在以前熱褲流行的年代，大人小孩都愛穿，連大家熟知的明星成龍和四大天王也會穿，就不懂為何當時穿很正常，現在卻被說太短，難道時代變了，審美觀也不同了？「只能說懷念男生穿熱褲的美好年代」。

貼文曝光引發熱議，有人笑問是否顏值問題，「人帥穿什麼都對，人醜穿什麼都變態」、「只要不是牛仔褲的熱褲，應該還能接受」、「我也不知道為什麼小時候穿好好的短褲，長大就不能穿了」、「短褲我覺得還好，腿毛多還穿那麼短就先不要」。

也有不少人留言鼓勵原PO，「你想穿就穿，說真的沒那麼多人在乎別人怎麼穿」、「我覺得每個人都有他自己解暑的方式，只要不影響他人都沒關係」、「就每個時代、不同時期有不同的流行審美阿，你就繼續穿，看能不能翻轉時尚」。