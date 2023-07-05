他控訴「強制噴登革熱藥」擾民 網不挺反批：非得等到爆發？

夏天來臨，也是登革熱好發的季節，因此部分縣市啟動噴灑登革熱防疫藥劑。不過日前有網友抱怨「原本想要睡午覺到下午，沒想到家人卻說等一下會有人來噴藥，而且假裝不在還會被罰錢」，讓他疑惑「這是真的還假的？」

一名網友在PTT發文表示，今天原本他休假，打算睡覺到下午，結果媽媽告知「等一下有人要來噴登革熱防疫藥，如果假裝人不在家會被罰5萬元，還會請鎖匠開門來噴灑藥劑」，這讓他疑惑「高雄登革熱噴藥這麼強制嗎？這是真的還假的？現在這麼像共產黨？」

對此，網友吐嘈「公共衛生的事情，搞不懂你憑什麼拒絕？早就強制噴藥了啊」、「一定要搞到登革熱爆發才要噴藥嗎？什麼都要反，是刁民嗎？」、「傳染病防治還讓你選擇不做嗎？」、「幫你噴藥還要被嫌？平常積水不清啊」、「傳染病防治法你該了解一下了，而且從以前就這樣了，如果沒開門的話，會找里長陪同鎖匠開門噴灑」。

也有過來人表示「我家以前也有被噴過，當時還拿麻將紙來遮家具，避免全部被噴到」、「我有朋友家裡被噴藥，魚缸的魚全部死掉，虧了幾十萬，後來決定搬到桃園」、「以前就是這樣噴藥啊，我們家還特地去買養生貼來保護家具」、「之前住南部就知道會噴，認份不養貓跟魚了，因為獸醫師說那些藥對寵物來說是劇毒」。