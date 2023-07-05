有這麼餓？行人站斑馬線上狂嗑美食 機車騎士傻眼「該等你吃完嗎」

為洗刷「行人地獄」惡名，禮讓行人新制6月30日上路，若車輛未停讓行人、間隔未達3公尺以上將開罰1200元至6000元。有機車騎士貼出行車紀錄器，畫面中看到有行人直接站在斑馬線上吃東西，讓他不知如何是好，開酸「對不起，我應該等你吃完的對吧」，引發討論。

一名機車騎士在YouTube「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」投稿一段行車紀錄器畫面，只見當騎士騎車到路口準備右轉時，看見斑馬線有行人，於是停下來禮讓。當時，一名行人正常行走通過，同一時間卻有另一名男子雙腳定格在斑馬線上，享用手中拿著的一袋食物。該名機車騎士左顧右盼，發現那名正在吃東西的行人似乎沒有要過馬路的意思，雙方僵持了數十秒。最終吃東西的男子發現不少汽機車駕駛都在等他過馬路，才退後一步離開斑馬線，讓騎士們右轉通過。

雖然該行車畫面是今年5月13日晚間拍攝的，不過隨著「道路交通管理處罰條例」34條修正案上路，截至目前為止，仍舊有不少網友留言痛批「還真的有少數這種天才，走到路口，然後停下來做各種雜事」、「其實在法規嚴格之前，就很多人會站在那滑手機看地圖、做別的事」、「老頭表示：我又沒說要走，你們都等我幹嘛？駕駛表示：你以為我們願意啊！還不都是為了6000！」、「路人表示：讓我吃完，你們才能動」、「講電話講到綠燈都結束也不走，快紅燈了才發現可以走，踏出去兩步發現才發現已經紅燈的行人一大堆」。

不過有網友表示，「他（吃東西行人）應該是看對向一堆車沒有要讓的意思，所以也不急著過，站在那慢慢吃」、「對向車道沒一台停，除非他跟第一個走上去的路人一樣勇敢，不然也只能站在那，只能說台灣離真正人本還有好長一段距離」。

原PO事後也透露，當下自己右轉駛過斑馬線後，「從後照鏡可以看到他就過馬路了」。原PO表示，只要自己來得及煞車停下來，就一定會禮讓行人，「相對的，短時間確定沒有要過馬路的行人，請不要站在斑馬線上，也請不要站在距離路口很近的地方等人、招車、聊天，避免其他汽機車不必要的停讓行為，這真的對交通沒有幫助」。原PO還說，「他最後一腳退出斑馬線到紅線，我認定他不過馬路，我才往前通過喔！沒有在食物裡面藏攝影機檢舉我吧？」。