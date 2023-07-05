老外常搞混！高鐵班次分3 種「搭錯還要罰錢」 作家一妙招創三贏

近日作家苦苓在臉書發文指出，台灣高鐵的班次複雜，有直達、跳站式、站站停這三種，容易混淆不常搭車的人，且若搭錯班次，除了補票還要罰50％的違約金，恐怕會進一步引起紛爭。他也提出一建議，吸引不少網友留言認同。

苦苓表示，除了像他們這種「老高鐵」知道車號1字頭的就是直達車，其他不太常搭的人其實搞不太清楚，尤其有些班次到站時間只差三分鐘，讓老人家和外國朋友特別容易搞錯，必須坐過站再搭回來，也有人因為沒有位子坐只好罰站，還有人誤以為是重複劃座，而要驚動列車長，「雖然他們多半都很和善的處理，也很少真的照章罰錢，但我一直在想，高鐵難道不可以有更進一步的作為嗎？」

苦苓提出建議，先不考慮加班車，可把直達的列為「綠色」車，跳站式列為「黃色」車，站站停列為「紅色」車，並將車票、車站班車的指示、車廂上顯示班次和目的地的燈箱等，都分成三種顏色，那麼乘客就可以一目了然，搭錯車的機會自然減少，引起紛爭的可能性也少了，更減輕列車長的負擔，豈不是「三贏」的局面。

對此，網友們紛紛表示，「不用說外國人，對我這位久居國外的人來說，要搞清楚狀況也很費時費力，覺得你的建議很好」、「很好的建議，希望高鐵能討論看看是否可行」、「有位外國朋友來台，要從高雄搭到台南，結果搭到直達台中的高鐵」、「一開始不複雜，慢慢的多站了，就要調整」、「覺得現場售票員可再多提醒一次，你的班次與在幾號月台上車，這樣會更好」、「日本一樣都是N700系列，會以名稱去區分，如のぞみ、みずほ這種班次，連外國人也知道停的站少不能亂坐，標示真的可以好好改善」。