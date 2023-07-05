好市多「捏奶怪客」現蹤 受害者還原驚恐瞬間：往我妻女衝過去

美式賣場「好市多」（Costco）的牛奶是熱銷品項，不少家庭逛街時都會選購個幾瓶。但昨天有網友在桃園南崁好市多發現「捏奶怪客」，一直從箱子拿出每一罐牛奶用力擠捏，對方還因為不滿被罵沒水準，惱羞後怒嗆「這樣不行嗎？」更衝向原po的妻子與小孩，誇張的行徑引起不少討論。

網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文指出，4日前往桃園南崁好市多選購牛奶，有位粗框中年男子挑了非常久，而且每一罐都用力捏擠，原po只好隨手抓了一箱走出冷藏區，跟太太與孩子會合，太太還問說怎麼那麼久，他就說「剛剛有個沒水準的人，把每一罐牛奶都拿出來用力捏，這樣挑選，超沒水準的。」

沒想到原po這番話才剛說完，背後突然傳來一聲「這樣不行嗎」，一轉身竟發現剛剛那位「捏奶怪客」一直跟在身後，原PO也反擊回道，「當然不行，憑什麼要別人購買你用力捏過的牛奶？真是沒水準」。

恐怖的是，中年男子下一秒突然朝太太與孩子的的方向衝過去，原po立刻伸手阻擋要太太趕緊帶小孩離開現場，結果這名中年男子開始不停地碎念。有網友看完留言說「可能他在挑公牛的奶」、「你真的很有勇氣，很棒」、「應該直接向工作人員檢舉」、「拿二箱奇異果再挑成一箱的也很沒水準」、「墮落到連牛奶都要性騷擾了嗎？」、「牛奶表示要Me too」。

「人潮越多的時候，怪人怪現象就特別多」、「買牛奶頂多會看日期，實在不懂為何要捏」、「我以前買到有漏的，應該也是被捏過的…」，還有人謝謝原po的正義，但還是要小心自身安全。