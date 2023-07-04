泳池活春宮！情侶「上下其手」露寶貝 她驚呼：三魂七魄被嗆出來

夏日炎炎最好是游水，但水底風光可能另有景象！台灣1名女生最近在網上發文，表示到游泳池期間，意外發現一對情侶在水中親熱，男方伸出「龍爪手」摸女方的胸部，女方雖然沒有露點，但卻伸手到泳褲「反攻」，把男友的「小弟弟」掏出來。樓主意外見到「露鳥」一幕，形容自己「三魂七魄要被嗆出來了」，當她游到對面後見到該對情侶已經離開，慨嘆自己「不想跟精蟲比賽游泳速度」、「泳池積滿了大家的汗液、口水、鼻水…現在要再加一項…真的是精華滿滿」。網友紛紛留言指，「消毒水殺精，不至於有病菌，但就是噁心」、「想湊過去看」。

樓主在「Dcard討論區」發文講述經過，指當日正值假日，她獨自去游泳，由於天氣炎熱，所以「泳池的人爆炸多」，游完數趟休息時，她注意到隔壁泳道有一對情侶，「在那邊嘻嘻哈哈摸來摸去」，當中該名女生穿兩件式高腰比基尼，泳褲高腰到會遮肚，樓主不以為意休息完再游，「看到那對情侶的舉動…嗆超大一口水，還以為我三魂七魄要被嗆出來了」，只見情侶面對面，男生伸手進去摸女友胸部，但沒有露點；女生則將男友的「小弟弟」直接從泳褲掏出來，「露鳥」一幕令樓主驚魂未定地游到對面，「需要撫平一下我的眼睛，無預警看到傷眼的畫面」。

正當樓主猶豫游回對面時，應該阻止他們、不要理會、向救生員求助，抑或自己先離開泳池，只見正在遠處的情侶已經上岸離開泳池，相信回家繼續親熱。

樓主慨嘆「泳池積滿了大家的汗液、口水、鼻水，意外的話可能會有經血，沒品的人還會貢獻屎尿」、「現在要再加一項…真的是精華滿滿」，甚至悲呼自己沒有吃洨（意指吞精）的嗜好，也不想跟精蟲比賽游泳速度」。

貼文引來不少網友留言，有人指「消毒水殺精，不至於有病菌，但就是噁心」、「看完突然不喜歡游泳了」，但亦有網民笑言「會想湊過去看」、「但有點想看，感覺好色」。

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文章授權轉載自《香港01》