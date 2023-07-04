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台灣為何不設置「定點垃圾場」？ 男怨：工時長還得追垃圾車

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨政府不設立定點垃圾場，導致人民得要追垃圾車。示意圖／ingimage
一名網友抱怨政府不設立定點垃圾場，導致人民得要追垃圾車。示意圖／ingimage

每到固定時間，清潔隊就會駕著垃圾車穿梭大街小巷，協助民眾丟垃圾，也因此許多民眾得趕「垃圾車時間」，避免錯過無法丟垃圾。日前有位網友抱怨「台灣的工時已經很長了，為什麼丟垃圾還得配合時間？不能由政府來做垃圾集中管理嗎？」

一名網友在PTT表示，台灣的工時很長，都在工作還得配合垃圾車時間，質疑「為什麼一定要配合時間才能丟？雖然住大樓的人有垃圾處理室，但這也是民間跟環保公司合作，為何政府從來不做這一塊？」

他認為「政府應該做好垃圾集中管理」，雖然這樣可能會導致垃圾量變多，但也能夠徵用更多清潔人員，還可以減少失業問題。原PO建議「就算無法做好環境管理，至少還能以垃圾車出巡與集中管理並用，在每兩公里平方都設有垃圾集中點，這樣才能解決人民的垃圾處理問題」。

對此，有網友表示「讓大家丟子母車的話，就會有人亂丟，而且垃圾集中處理的話，你要付租金跟冷氣費嗎？」、「有些沒公德心的人會亂丟」、「你完全想反了，應該是為何公司逼迫員工長工時，卻不讓人丟（垃圾）在職場？」、「台灣都住商混合在一起，子母車要放哪？市區得找到合適且不會被罵的地點太難了」、「以前有定點丟垃圾啊，那個髒亂你很難想像」、「連垃圾車有人在管理，都有一堆人趁機亂丟了，何況是定點垃圾場，一定會被亂丟的，所以很難，再加上集中點放哪就夠大家吵了」、「先設一個垃圾集中點在你家門口試辦如何？」。

垃圾車 工時

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