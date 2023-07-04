寵車魔人？幫愛車撐傘防曬、防鳥屎 新竹網友笑：車會飛上天

對大多數人來說車子只是代步工具而已，但有不少人愛車如命把它當成「大老婆」般的存在，不僅車上禁食、下雨天不開車、洗車比洗澡認真，甚至還有人幫它撐起遮陽傘來，網友笑稱簡直是「寵車魔人」！

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示「寵車魔人！？」從照片中可見一輛紅色的車子，停在台中南區建國南路段的路邊停車格裡，車頂上特別裝設了一個足以蓋過車身的超巨大遮陽傘。

照片PO出後在網路上引起熱烈迴響，不少網友紛紛表示「防鳥屎神器」、「這種才是有效隔熱的東西」、「遮陽，人進去的時候比較不熱」、「我看過很多種蕈菇類，這麼大朵還是第一次看到」、「擋曬陽還能擋鳥大便」、「感覺很實用，車泊好物」、「紅色的車確實比較容易遭受鳥屎攻擊」。

不過有許多新竹的網友表示「這在新竹賣不出去」、「在新竹要裝牢固一點，不然起風的時候可能找不到車，因為飛走了」、「感覺這玩意在新竹3小時下課」、「順便放風箏或開花」、「在新竹，車會飛上天吧？我每次都覺得一直在飄移」、「開到新竹直接玩滑翔翼」，網友還笑稱「啟動飛行模式，準備起飛！」

但有網友持不同看法「這不是寵車吧？放置傘的位置會刮傷，還有綁繩的地方也會刮傷，大風吹傘碰到車身也是會刮傷，所以結論不是寵車，是寵自己(車內比較不熱)」、「也不至於魔人吧？太陽下暴曬車內真的像烤箱一樣而且皮椅暴燙，很多塑料件甚至會翹起變形，熱死車也燙死自己」。