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不如記憶中美味？他質疑台南食物變普通了 網說殘酷真相

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台南「小吃一級戰區」中西區國華街商圈，人潮洶湧的景象。記者鄭維真攝影／報系資料照
圖為台南「小吃一級戰區」中西區國華街商圈，人潮洶湧的景象。記者鄭維真攝影／報系資料照

台南號稱「美食之都」，也是小吃的一級戰區，若要請在地人推薦，每個台南人都有自己的口袋名單。有網友質疑，記得十年前第一次去台南玩的時候，覺得食物每樣都美味，事隔多年再去，卻覺得食物變得很普通，引起熱烈討論。

原po在ptt發文「台南東西變難吃了？」，他說10年前第一次吃到台南美食，蒜頭豬腳、魯麵、壽司、虱目魚等，每樣都很美味，結果他10年舊地重遊，卻覺得記憶中的美食變得很普通，他問，「不知道是我味覺變了？還是台南食物真的變普通了？」

有人覺得確實變了，「觀光客多的店家都會變難吃」、「網路愛亂捧業配，什麼當地人沒聽過的爛店也被跟風推薦」、「大概因為第二代接手吧！以前最愛的肉圓店，上次看新的老闆在那邊滑手機，肉圓味道一塌糊塗」、「有機會可以去舊台南縣吃吃看，還有機會吃到當年類似的感覺」、「人多後，這幾年一堆變觀光客口味，在地人假日看一堆觀光客來擠，更不想出門」、「 台南食物只有過譽跟嗜甜仔愛吃」。

有人有不同想法，「可能現在的cp值變低吧？我也不覺得台南東西特別好吃」、「純粹是你老了，吃過好吃的東西變多已經習慣，回憶自然是最美」、「台南人起手式：那間是觀光客吃的，在地人都不吃那間，但你問他那吃哪間比較好，也吱吱嗚嗚答不出來」、「長大嘴會變刁很正常」。

台南人反彈，「別來剛好，觀光客一大堆交通都塞死了」、「十年前的味覺記憶是能多深刻」、「真的不要再來台南了，又愛排隊又愛嫌是怎樣？」、「為什麼台南人不想講口袋名單？ 因為講了就會變貴變難吃」。

小吃 台南 美食

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