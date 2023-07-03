花6000元看演唱會竟被「它」擋好擋滿 粉絲怨：以為在耶誕城

韓國知名女團(G)I-DLE上周末7月1日、2日於台北流行音樂中心連兩日熱情獻唱，而今年《2023超級巨星紅白藝能大賞》便曾邀請到(G)I-DLE來台演出，她們時隔半年再次訪台也讓粉絲特別期待，演唱會門票在開賣時更是湧入10萬人爭搶4500張票，可見女孩們在台灣的高人氣。

不過在第一天演唱會結束後便有粉絲在Dcard分享，自己花了6052元買了一樓特區的位置，卻不時被前排觀眾錄影的手機擋住，他提到，可以理解上傳限時動態當作紀念的行為，不過都已經規定不能拍照、錄影，前排的觀眾仍全程高舉雙手錄影，期間多次提醒都無效，他無奈表示，「希望明天搖滾區的大家可以放下手機，用眼睛好好看孩子們為大家準備的表演」。

許多粉絲紛紛在留言區分享類似經歷，「只要前面的開始舉後面就只能越舉越高 ，站後面的只能算你衰，進場都在看大螢幕，我以為我在耶誕城」、「真的很難過，我幾乎從頭到尾都沒有看到孩子的臉，我連轉頭看大螢幕，都一堆人用手機在拍大螢幕，所以看不到…」、「觀影體驗真的爛到有剩，要花這個錢不如在家看影片」、「花6千在搖滾區看大家的手機拿什麼型號」。

不過也有不少粉絲緩頰，「感覺舞台太低影響也蠻大的…」、「我認真覺得舞台太低，沒有預料到民眾拍攝手抬起來遮蔽視線的問題，完全是主辦方的疏失耶」、「我覺得最大的主因是舞台太低吧，滿少看到舞台這麼低還是搖滾區」、「(G)I-DLE的演唱會抓拍嚴不嚴格，跟工作人員沒有關係，完全是看主辦」。