不停讓就開罰⋯行人路權可以維持多久？網曝台人習性：做做樣子啦

禮讓行人新制6月30日上路，若車輛未停讓行人、間隔未達3公尺以上加重罰則6,000元。不過，禮讓行人新制屢陷爭議，不少網友更是砲轟提升民眾用路觀念才是根本問題。

一名鄉民在PTT發問「為啥台灣會突然重視禮讓行人？」先不論與台灣較陌生的美歐國家，鄰近的日本早已注重道安議題多年，尤其日本人非常懂得禮讓行人，日本交通安全也備受各國讚賞與借鏡。

台灣討論到道安議題時，卻時常被罵「台灣是台灣，日本是日本，還有人說台灣一直禮讓行人，車子就不用過了」，就連警察、執法單位也是沒有什麼動作，「大家就默許讓車子先過」，這令他相當納悶「最近突然開始大抓不禮讓行人，連不足幾公尺規定都會被開罰，為什麼台灣會突然重視禮讓行人？」

不少網友直言「外國一直報導行人地獄啊」、「丟臉都丟到國外去了」、「台灣行人地獄的惡名傳遍世界各國」、「丟臉丟到國外才想改啊，死要面子就是這樣」、「紅到國外去才開始檢討」。

也有人提到「做做樣子啦，行人地獄又不是只有過馬路」、「國外旅遊指南特別註明行人地獄，不然你看酒駕就沒事，愛修（法）不修的，騎樓都被佔滿了，行人當然地獄啊」、「台灣以車為主的交通觀念早就該改變了」、「提升大眾對禮讓行人的意識很好啊」。