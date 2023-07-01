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套房用變頻冷氣！她收6月電費「飆到快5千」嚇喊：用法沒變

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友使用變頻冷氣，一個月電費直逼五千。示意圖／ingimage
女網友使用變頻冷氣，一個月電費直逼五千。示意圖／ingimage

天氣越來越熱，民眾紛紛開起冷氣消暑，但同時也要擔心電費暴漲。有一名女網友表示，她房間是用變頻冷氣，退租的時候發現6月的電量高達981度，電費逼近5千元，讓她嚇到「使用習慣跟前幾個月一樣」，網友也驚呼「不太可能」。

女網友在Dcard發文指出，29日退租時才發現6月份的電費高達「4905元」，直逼5千元，她表示，這一個月使用冷氣的習慣和前幾個月一樣，有馬上跟房東反應，房東表示其他人沒遇到這個情況，會去問台電，但原po很心急，表示如果電費真的這麼高怎麼辦，她也透露自己房間使用的是變頻冷氣，一度電為5元。

貼文一出，許多網友也感到不可思議，紛紛回應「我自己大學有三年都在外面租房子，都是一度5元，套房一個月夏天電費其實3000-4000就超級夠用了」、「不可能吧，我爸套房定頻冷氣狂吹，也沒那麼耗電」、「我夏天開窗型冷氣+電扇，而且怕冷常常開了又關關了又開，常用快煮鍋煮泡麵，雙門冰箱，也是一度電5塊，一個月最多就$1500 這個快5000看起來是真的有點問題欸」、「我每天下班回家開冷氣到隔天起床，有用熱水壺、冰箱、監視器、循環扇、音響⋯一個月210度左右，一個月900度真的不太可能」。

也有不少人推測原因，「漏電？看是不是最近有施工什麼」、「妳是不是把小數點算進去了？如果不是，請水電去檢查一下是否有跟別間共用，或是妳房間電器算一下功率」、「如果電表確實真的跑這麼多度，那你可以請台電人員幫你確認看看是不是哪裡出了問題，後續再依據台電人員的說法去跟房東做討論，一個月900多度超扯」、「感覺你房間的電可能有跟別人接在一起，或是房間有吃電怪獸」。

冷氣 電費

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