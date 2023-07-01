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受害者25人↑將接力提告 律師預言「NONO下場」：很難全過關

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受害者25人↑將接力提告 律師預言「NONO下場」：很難全過關

聯合新聞網／ 綜合報導
藝人NONO也被指控涉嫌性騷。本報資料照片
藝人NONO也被指控涉嫌性騷。本報資料照片

藝人NONO陳宣裕被指控性騷擾，昨天(30日)小紅老師到北檢按鈴提告，透露透害者已經近25位，受害女子們將聯手，對NONO提告性騷擾、性侵害、性侵未遂、性侵未成年等，對此，律師也預料NONO下場，「可以參考入獄已久的秦偉」。

小紅老師在聲明稿寫道，經過多日的長思，以及多位受害者找上我，才知道原來有那麼多人一樣有痛苦又不堪的回憶，整理所有受害者的故事，才發現，陳先生(NONO)20年來不斷找上各種職業、各種年紀的女性下手，利用不同媒介，未經同意對受害者強制性侵或強制猥褻，受害者範圍之廣可謂與陳宣裕有任何接觸之人皆可能是其加害之對象。

小紅老師赴北檢對NONO提告。記者蔣永佑／攝影
小紅老師赴北檢對NONO提告。記者蔣永佑／攝影

陳宣裕先生身為一位公眾人物、演藝圈大哥，更身為一位人夫與人父，反而借擁大眾影響力，不斷的將魔爪伸向對演藝圈有憧憬的新人女孩，時至今日，他的種種惡行都被受害者揭發，有的遇害年紀僅15歲，做出這些惡行的陳宣裕難道不應該遭受法律的制裁嗎？這個社會好人不需要一定有好報，但是壞人一定要繩之於法。

許多網友也好奇NONO被告後的下場。律師林智群則拿「秦偉當模板」，可以參考一下，並且強調「當你有20幾案時很難全部過關的」，網友表示，「二三個人還能說是感情糾紛，雙位數以上就有爭議了」、「真心希望不要過關，能坐牢得到些教訓」、「會真的關到30年？」、「這些人都不應該被放過，因為被害人是永遠過不去的，法官聽到了嗎？」

藝人秦偉在2016年遭到十多名女性指控，犯下連續性侵案，臺北地檢署認定秦偉涉強制性交或強制猥褻八名女性，其中還有兩名被害人未成年。檢方認定秦偉犯下強制性交七次、強制性交未遂三次，起訴求刑41年。秦偉也因為此事件暫停演藝活動。全案上訴到高院後，裁定3罪秦偉應執行有期徒刑7年8月，目前他仍在服刑當中。

NONO

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