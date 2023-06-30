被站務員兇又遭店員嘲笑 她淚灑東京失望返台：美好幻想破碎

日本是台灣人最愛去的國家之一，許多人一年甚至會去好幾次，「台日友好」也形成一種共識。不過有一名女網友赴日旅遊卻不斷遇到不友善的對待，讓她難過的說對日本「美好的幻想破碎」，在網路論壇中掀起廣大討論。

一名女網友近日從東京旅遊歸國後，在「Dcard」發文，說這是她「最後一次去日本」。文章開頭她先強調自己非常喜歡日本，也認為這是人生必去的地方，但此次旅程讓她夢醒，接著描述她在東京的遭遇。

她表示第一天安排參觀澀谷的Shibuya Sky，順利搭上電車，出站時卻刷不過。不會日文的她，試圖靠Google翻譯求助站務人員，但對方只用語速很快的日文跟她交談，雙方溝通一陣子都無法了解彼此的意思，後來該名站務員不耐煩的用手敲感應機器，甚至帶著怒意的叫她快點走，她最後只好搭車回到原本的車站，也不敢再搭車過去。

這個挫折也讓她頹廢的待在飯店，直到傍晚跟住在日本的朋友約吃飯才出門。由於朋友會晚點到，她先獨自進餐館，並用無圖的英日語菜單勉強點完餐點，但接著卻空等整整半小時，連杯水都沒上，後來發現店員居然笑鬧著模仿她說話的樣子，讓她忍不住紅了眼眶。直到朋友抵達餐廳後，店員發現朋友會講日文，才殷勤的送上水和擦手巾，等了很久的餐點也很快上桌。

發文者難過的說，她回到飯店後淚流不止，原本打算待一個禮拜，也沒心情繼續玩下去，因此放棄了嚮往的秋葉原，隔天就訂了班機回台，結束僅兩天的東京快閃之旅。

這篇夢碎的遊記引發熱烈討論，有網友認為這種情況應是「運氣不佳」的個案，「我幾次去日本都是自助一句日文也不會，全程比手畫腳和簡單英文，都很順利耶！感覺你是剛好都遇到不友善的人」、「我去日本遇到的都蠻友善的，迷路還看不懂地圖，日本人直接帶我到我們民宿」、「之前在東京讀書，剛開始什麼都不懂的時候問過超多人（警察、站務員、店員等），他們都很友善」、「日本有部分的人很排外，妳可能只是剛好遇到這些人」。

還有人認為，只要表明自己的台灣人，會獲得較友善的回應，「之前去環球影城物品遺失，去失物招領處的人原本態度還好，聽到是台灣人整個很開心」、「你在背包上別一個台灣國旗，他們對你態度就完全不同了」、「他們一定以為妳是大陸人了，以後記得要說自己是台灣人，尤其是日本、港澳，他們會馬上變得超熱情」。也有人持保留態度，「現在的日本人聽到是台灣人不一定會比較好…但是我遇到都不錯」；另有人指出疫情的影響，「現在很多服務生沒服務過外國人，態度也因為疫情對華人變差是大有人在的」、「這幾年因為疫情沒有外來旅客，導致近年他們的服務業大多數人是沒有服務過外國人的經驗，也比以前排外」。

不過也有網友分享自己遇到的不愉快經驗，「之前去過兩次日本，其實都有遇過不友善的店家或服務生，所以我並不懂為什麼『很愛日本』、『常常去日本』」、「日本人很多都這樣，你不是日本人，就會態度差、偷偷不用敬語，就是看遊客不會久待，且日文不通不能客訴，就會露出原形」，還有人說以前去東京在機場、餐廳的感受就很不好，「絕不會只是個案」。

對於發文者提到語言溝通不良的問題，另有網友建議，除了多利用手機的翻譯APP，也要夠「厚臉皮」，不要因別人態度差就畏縮起來不敢表達，畢竟有的人比較沒耐性，自己出國放鬆也要學會放寬心，「你這次可能運氣不太好加上只有自己一個人一定比較容易緊張，但也不要以後都不去啦，日本還是有很多好心人的。」