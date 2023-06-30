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郭源元「不願讓大牙一個人」PTT讚爆文筆！鄉民噴淚：99%女性都挺

聯合新聞網／ 綜合報導
郭源元控訴也曾遭到黑人性騷。圖／摘自臉書
郭源元控訴也曾遭到黑人性騷。圖／摘自臉書

#metoo延燒，近期演藝圈爆出多件性騷擾醜聞，其中女藝人大牙指控黑人陳建州性騷擾，卻被黑人反駁甚至喊告一千萬，微風女神郭源元因此發長文，控訴自己也曾被黑人性騷擾兩次，並強調「我不想讓大牙只有一個人」，PTT網友大讚，郭源元的文筆流暢，「最後一句噴淚，讓99%的女生都挺到底」。

大牙近日在臉書闡述曾被黑人性騷擾的過程，過去某次出外景住飯店時，黑人刻意進入其房內，並要求「鬆一下」，被拒絕後仍不斷言語騷擾。消息一出黑人不只否認，甚至喊告大牙賠償一千萬。

為了力挺大牙，郭源元也在臉書指控黑人曾對他兩次性騷擾，第一次是黑人老婆范瑋琪懷孕的時候，黑人環抱郭並打算強吻她。第二次則是將郭帶回家，再將她「丟上床」，郭坦言「感覺到黑人的下體」，甚至驚覺「快被姦殺」。

PTT網友討論，#metoo持續延燒，每個人都文筆也成了一大重點，他認為，「郭源元文筆跟內容都有料，瞬間炸翻，我臉書好友圈按讚的大概有100個」，他也好奇，「台灣#metoo運動文筆最好的是誰？」

其他網友也認為郭源元的文章最為動人，紛紛留言「郭不願讓你一個人，催淚到極致」、「目前文筆最頂就是源元，毫無疑義」、「就最後那句話太強了，光那句話全台灣至少50%的人站在她那邊」、「就最新的郭源元，不想讓大牙只有一個人」、「源元那文筆能感受到情感，那恐懼的描述」、「郭源元啊，內容寫得很順，加上末段的內心想法，然後最後一句punchline，真的是非常有力」。

還有人留言「郭源元、大牙都不錯」、「郭最後一句當結辯語陪審團都要站她那邊了」、「我中年人看到最後一句心頭都一熱了」、「她點出的討好和僵掉非常的重要」、「郭頂著壓力願意與大牙站在一起值得尊敬」、「看不出來郭這種美女文筆這麼好」、「現在FB到處都是#不願讓大牙一個人，超強」、「源元文筆有情境跟內心戲」、「郭是真的不錯，抒情又不矯情也不會太過煽情」。

郭源元 性騷擾 PTT 黑人 陳建州 MeToo

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