遇見山神？哈哈山頂驚見「詭異2巨人」目擊山友：稜線移動速度很快

日前有山友到石門山登山，在爬山途中遇見奇異景象，該名山友發現在1公里外的哈哈山頂上有黑色物體，起初因距離誤以為是樹木，怎料用手機放大倍率拍攝才發現是兩個人，但他認為比例太不尋常，便將影片po上網，引發網友們熱議。

該名山友在臉書社團「肉腳登山社」分享2部影片，25日他與妻子到石門山登山，途中發現距離至少1公里外的哈哈山頂上有奇怪物體，「我在石門山的三角點，望過去的方向應該是合歡西峰，覺得比例不太對，如果看得到反射板，遠看的高度也差不多是這高度，太可疑了」。

從影片中可見，原po使用正常倍率拍攝，發現山頂上佇立著兩個黑色小物體，而另個影片他將手機倍率放大5倍，才清楚看見黑色小物體是兩個人正在互動，「後來在與老婆討論時，沒有錄影了，但再看他們時，在稜線移動的速度很快，距離這麼遠，看起來怎麼可能有這種速度」。

不少網友看完影片後，紛紛驚呼不合理，「好酷耶！也太高大了吧，應該是外星人」、「一開始看覺得就很單純的兩個人呀！可是看了留言後再看影片，還真的不符合比例」、「仰角拍攝下，身形會拉長，但是左邊的人就算站在高處，比例也有點怪，而且正常情況下，人應該是小隻的，他感覺是巨人的身形」。

不過也有人認為，「是透鏡放大效果」、「我猜是類似布羅肯現象」、「感覺是有人求婚呀」、「這很正常，你把人物的比例複製到步道去看，其實差不多」、「這個要查證的話就得在一樣的地方派人過去站著，就知道比例是不是不正常了」。