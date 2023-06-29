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台積電工程師「七點就到家」被女友嫌太晚 他崩潰：最早下班的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台積電的製程工程師表示，平均到家時間是大約晚上七點，卻常常被女友嫌太晚回家，於是想問問網友們的想法。圖／聯合報系資料照片。
一名台積電的製程工程師表示，平均到家時間是大約晚上七點，卻常常被女友嫌太晚回家，於是想問問網友們的想法。圖／聯合報系資料照片。

在護國神山台積電工作是不少人的夢想，雖然薪水不少但同時也常常需要加班。一名台積電的製程工程師表示，平均到家時間是大約晚上七點，卻常常被女友嫌太晚回家，於是想問問網友們的想法。

一名網友在Dcard「科技業版」發文，他在台積電某廠擔任製程工程師快一年，平均下班「到家」時間大概七點左右，「幾乎每天都是整個課最早走的」，但回到家後卻三不五時就會被女友嫌太晚回到家，於是想尋求網友幫助，「可以麻煩大家留言告訴她做人知足嗎？」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我閨蜜也是神山製程，每天早八晚十超嗨，假日偶爾要加班」、「七點真的是最早了」、「分吧，她不想理解你的痛苦」、「這是炫耀文嗎？」、「製程7點下班祖墳不止噴，煙都發火了，這女友不能要了」、「該知足」、「真好，我神山某廠製程，幾乎每天都20～21點才走」、「七點而已餒…她還沒見識過十點多才下班，到家都11點的，小孩都早已入睡」、「我這他媽都快11點下班，7點下班很讓人羨慕！」。

原po女友現身表示，平常想一起追劇、吃飯，才會希望原po能早點回家，不過看了大家的留言，目前正在懺悔中，「但我想在忙碌的生活裡仍有個人等待你回家應該多少會是幸福的事吧（雖然偶爾會變成壓力就是了）」。

台積電 女友 加班

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