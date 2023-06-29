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黑人為何只走民事求償捨刑事誹謗不告？ 專家指這一點很聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
陳建州捲入性騷風波，范瑋琪力挺丈夫清白。圖為之前活動照。報系資料照
陳建州捲入性騷風波，范瑋琪力挺丈夫清白。圖為之前活動照。報系資料照

大牙（周宜霈）27日在臉書貼出受到性騷擾的經歷，黑人陳建州、范瑋琪夫婦28日發出聲明，表示已對大牙提出民事訴訟，以維護自身名譽，要求大牙賠償1000萬元，且須在臉書發布對陳建州夫妻的道歉啟事，該聲明也引起許多律師洗版討論。

經營臉書粉專「瑞克說法」的瑞克律師提到，為何黑人陳建州捨刑事誹謗罪不告而只告民事求償？他表示妨害名譽還沒除罪化，不告刑事相當有趣，「至少萬一告不成，不用擔心反揹一條誣告罪，聰明。」

接著律師說到陳建州求償1000萬元，並要求刊登道歉啟事，但是去年的111年憲判字第2號判決，大法官已經認定「不可以強制刊登道歉啟事」，他認為陳建州的委任律師不會沒有更新到這最新的見解，「所以黑人大動作提告要求道歉，我們應該解讀是一種恫嚇囉？」

最後律師對於陳建州承諾把勝訴拿到的賠償金捐給慈善團體，他建議「還沒勝訴就可以先捐出來」，而且不管法院最後判賠多少錢，直接捐1000萬元穩贏，「相信黑人的清白，所以只是先墊付而已，做慈善的心不能等」。

律師 黑人 陳建州 范瑋琪

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