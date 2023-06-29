蟑螂殺不完！她家緊鄰自助餐店好崩潰 網推「最頂滅蟑法」至少1年不見

有殺一堆蟑螂最頂的辦法？一名網友表示，家裡後方剛好是間自助餐店，常繁衍出許多大蟑螂，且每晚都會跑來她家開趴，她只好噴殺蟲劑，隔天再去清理蟑螂屍體，但長時間下來，總有殺不完的小強，令她不知道該如何是好，不過就有過來人提1招，至少一年內家裡都看不到蟑螂。

該名網友在PTT求助，奶奶家住3樓透天厝，因為後面是自助餐店，導致家裡常有許多大蟑螂出沒，「每天晚上都在一樓殺蟲劑噴好噴滿，隔天去掃屍體」，但該化學劑的味道，讓她聞到想吐，並崩潰表示「救命...放蟑螂屋也是殺不完！」。

不止如此，原po表示晚上只要一關燈，小強就會跑出來開趴，而家中的小米監視器會偵測有人移動，結果打開來都是蟑螂在跑來跑去，此情況讓她相當無奈，只好求助網友們，「有無殺一堆蟑螂最頂的辦法？買蟑螂藥一點絕那種有用嗎？」。

文章曝光，引起網友熱議，「只要有煮吃的地方，水溝就會養很多蟑螂，都往水溝排，吃的肥嘟嘟的還多代同堂」、「對蟑螂來說食物恐怕比交配更優先，所以食物來源『自助餐』是驅使它們飛蛾撲火的原頭」、「水溝裡應該一大票」。

不少過來人也提供建議，「可以請除蟲的來家裡噴藥，家裡6-8小時不要有人，回來好好打掃一遍，我家這樣2年左右都沒有蟑螂」、「直接向衛生局檢舉自助餐衛生問題，剩下的會有人解決」」、「水煙式殺蟲劑好用，用過一次1年沒看見小強」、「另外查水管通往哪裡，如果通往水溝會有蟑螂自己鑽進來，可以找防蟲的地漏頭，每一個排水孔都弄，效果很好」。