圖書館休館她去「這地點」讀書5小時 網掀2派論戰：有更好的選擇

有些學生喜歡在咖啡廳或餐廳讀書，在稍微吵的地方念書反而更專心。一名大學生因圖書館星期一休館，於是會去百貨公司的美食街讀書，沒想到讀書效率意外的好，讀了快5小時，於是想問問網友們，「在百貨公司長時間唸書很怪嗎？」。

一名網友在Dcard「閒聊版」發文，他是住宿舍的分科生，由於宿舍晚上7:00才會開冷氣，但大概早上10:00之後就開始悶熱，他打算外出讀書，但星期一圖書館休館，於是他跑去百貨公司的美食街讀書，結果讀書效率意外地好，還讀了快5小時，但他身邊人很少有人在百貨公司唸書，於是好奇會不會很怪，他也表示，有在注意有沒有人需要位子吃飯，但隔壁桌和前面桌從他做下去到離開都沒有人。

網友紛紛表示，「很厲害ㄟ，在美食街我連吃飯都覺得吵」、「你今天會讀這麼久且覺得很有效率，有很大原因是因為新鮮感，我沒有阻止你，但有個東西叫咖啡廳，當然你可能愛美食街」、「我只能說沒有不好，但你有更好的選擇，畢竟美食街的流動率遠高於咖啡廳」、「欸不是，午餐晚餐時間很多人都找不到位子坐欸，然後你就這樣佔位整天嗎？」、「有點東西沒差，單純坐在那有的人會覺得不行」、「沒差但我怕被趕，我都會買一杯飲料喝一半放在旁邊，不管在麥當勞還是漢堡王美食街等等地方」。

有網友則分享自身經驗，「我也好喜歡台南火車站後站大遠百的美食街，沒什麼人、位子超多、冷氣又涼，有些位子隱蔽性很高，不太會被覺得奇怪，樓上幾位提議去咖啡廳，我反而覺得有些咖啡廳很吵…」、「想到我以前也會帶著書去西門町遠東百貨的星巴克唸書（那邊超安靜而且都沒人）或者去很邊緣的星巴克，幾乎沒人的那種唸書」、「星期日圖書館開到五點，我高中有段時間很喜歡星期日圖書館關門之後，去吉野家吃晚餐順便讀書」、「我懂，以前大學我常半夜睡不著去麥當勞唸書，看到很多流浪漢在那邊睡覺，覺得很新鮮」。

有網友則認為，「如果是我在百貨公司看到有人在讀書會覺得新奇，但不會覺得奇怪，只要不要影響到別人就都ok」、「自己不覺得奇怪就好，加油」、「沒差，我都去各種奇怪的地方唸書」。