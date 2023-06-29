吃飯不要看！公廁洗手乳藏「咖啡色條狀物」網崩潰：這圖有味道

洗手液本來是用來潔淨雙手，誰又能想到它竟藏這終極髒物？日前有網友分享疑似在公共洗手間裡，發現洗手液內竟然藏著1個咖啡色條狀物體，察覺有異便拍了照，不禁於網上詢問：「裡面是什麼？？？」有網友事後調光照片的亮度，則清晰可見是條糞便，因而惹來不少人斥擺放者行為缺德噁心，「好沒水準」、「太辛苦清潔廁所的阿姨了」。

該網友在Facebook「路上觀察學院」社團發文並附上1張圖片，帶點驚恐地問「不是？裡面是什麼？？？」。從圖片所示，疑似在某公共廁所裡，1瓶呈綠色的洗手液內，竟然藏有1個咖啡色條狀物體，貌似是糞便，不過洗手液的顏色掩護下，不能完全確定是否糞便。

有網友看不清洗手液瓶內到底是何物，反問「這啥？」、「遠遠看還以為藏了隻蟒蛇！」。直至有網民將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」、「沒仔細看用了的話…」、「重點是怎麼進去的？」。

☛警語：下有噁圖請慎入

有網友將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」。（FB「路上觀察學院」圖片）

不過更多人是怒斥放糞者缺德，「好沒水準的行為」、「明明在廁所卻無地放X？」、「害我現在用外面的洗手液都有陰影」、「外面的東西真的少碰」、「太辛苦清潔廁所的阿姨了」。有人笑稱簡直是「矛盾大對決」，並問道「用加了X的洗手液洗完，到底是乾淨還是髒的？」、「所以洗手乳會是香的還是臭的」。

延伸閱讀：

恐怖租屋！新租客搬入丟空住宅 驚揭化糞池藏頭蓋骨及其他碎骨

離譜！夫婦在飛機托盤桌幫嬰兒換尿片 糞味充斥機艙 空姐咁處理

文章授權轉載自《香港01》