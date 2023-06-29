快訊

解密國軍獎勳章 國光勳章超稀有、殉職飛官為何都追贈忠勇勳章？

輝達警告：若美國禁止AI出口中國大陸 將永久喪失龐大商機

去年空降花蓮挨批「選輸就落跑」…賴清德子弟兵Kolas今捲不倫戀 恐衝擊全國選情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃飯不要看！公廁洗手乳藏「咖啡色條狀物」網崩潰：這圖有味道

香港01／ 桃樂斯
有網友將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」。（FB「路上觀察學院」圖片）
有網友將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」。（FB「路上觀察學院」圖片）

洗手液本來是用來潔淨雙手，誰又能想到它竟藏這終極髒物？日前有網友分享疑似在公共洗手間裡，發現洗手液內竟然藏著1個咖啡色條狀物體，察覺有異便拍了照，不禁於網上詢問：「裡面是什麼？？？」有網友事後調光照片的亮度，則清晰可見是條糞便，因而惹來不少人斥擺放者行為缺德噁心，「好沒水準」、「太辛苦清潔廁所的阿姨了」。

該網友在Facebook「路上觀察學院」社團發文並附上1張圖片，帶點驚恐地問「不是？裡面是什麼？？？」。從圖片所示，疑似在某公共廁所裡，1瓶呈綠色的洗手液內，竟然藏有1個咖啡色條狀物體，貌似是糞便，不過洗手液的顏色掩護下，不能完全確定是否糞便。

有網友看不清洗手液瓶內到底是何物，反問「這啥？」、「遠遠看還以為藏了隻蟒蛇！」。直至有網民將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」、「沒仔細看用了的話…」、「重點是怎麼進去的？」。

☛警語：下有噁圖請慎入

有網友將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」。（FB「路上觀察學院」圖片）
有網友將圖片調光，便能清晰看到確糞便，感到噁心表示「這圖有味道」。（FB「路上觀察學院」圖片）

不過更多人是怒斥放糞者缺德，「好沒水準的行為」、「明明在廁所卻無地放X？」、「害我現在用外面的洗手液都有陰影」、「外面的東西真的少碰」、「太辛苦清潔廁所的阿姨了」。有人笑稱簡直是「矛盾大對決」，並問道「用加了X的洗手液洗完，到底是乾淨還是髒的？」、「所以洗手乳會是香的還是臭的」。

延伸閱讀：

恐怖租屋！新租客搬入丟空住宅　驚揭化糞池藏頭蓋骨及其他碎骨

離譜！夫婦在飛機托盤桌幫嬰兒換尿片　糞味充斥機艙　空姐咁處理

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

吃飯不要看！公廁洗手乳藏「咖啡色條狀物」網崩潰：這圖有味道

洗手液本來是用來潔淨雙手，誰又能想到它竟藏這終極髒物？日前有網友分享疑似在公共洗手間裡，發現洗手液內竟然藏著1個咖啡色條狀物體，察覺有異便拍了照，不禁於網上詢問：「裡面是什麼？？？」有網友事後調光照片

他買便當配菜不要玉米遭店員批「假鬼假怪」 網知內情氣炸：沒常識

買便當有時候會遇到配菜固定的情況，有網友便發文分享買便當的經歷，表示店員已同意配菜可以不要放玉米。然而，原PO在等待便當的時候，卻聽到另一店員批評他的要求「假鬼假怪」。文章一出，引來許多網友大罵店員既沒同理心又無知。...

網整理陳建州「15項黑歷史」 狂酸：整天立人設又翻車

大牙（周宜霈）日前控訴10多年前遭到黑人陳建州「性騷擾」，並吐露當時曾聽到陳建州說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」引發網友討論，其中有人整理出陳建州的「15項黑歷史」，直言「整天在經營自己的人設，又一直翻車，現在黑到底也是正常的」。

辣姐賣衣秀完美曲線還出「軟Q絕技」 網喊「大法師該找妳」釣出本尊

不少人會將許久未穿、未用的物品丟到拍賣網站出售。近期有網友瀏覽購物網站時，卻發現一個特別的賣家，賣場主要出售牛仔褲，但貼出的商品照卻不是常見的擺拍姿勢。原PO將該賣場分享到臉書社團後，也讓許多網友驚訝，直呼「好軟Q」、「是在演大法師嗎？」...

35歲考上醫學系值得嗎？網揭醫界「不老騎士」故事：幾歲都不嫌晚

醫學系一直是大學眾多科系裡相當熱門、錄取分數也非常高的科系。有網友表示，最近在YouTube看到一個介紹重考生的頻道，發現有不少人雖然已經具備大學文憑，出社會後又回去重考大學，深深覺得那些不按常規的人生規劃需要很大的勇氣。同時，該名網友也好奇，倘若一個人到了35歲才重考上醫學系，這輩子行醫的時間應該比同業其他人足足少了17年，想了解在大家的觀念裡，這麼做到底值不值得，引發討論。

紅綠燈為何是紅黃綠？ 醫師曝交通歷史：「這顏色」產生很大問題

紅綠燈是一項相當重要的交通號誌，可以減少發生意外的機率。「為什麼交通燈是紅黃綠顏色？」，對此，胸腔重症科醫師黃軒表示曾閱讀過交通歷史並說明原因，剛開始使用的顏色，容易造成事故產生很大的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦