網整理陳建州「15項黑歷史」 狂酸：整天立人設又翻車

聯合新聞網／ 綜合報導
陳建州（黑人）透過律師發表聲明澄清絕無性騷擾。圖／報系資料照
陳建州（黑人）透過律師發表聲明澄清絕無性騷擾。圖／報系資料照

大牙（周宜霈）日前控訴10多年前遭到黑人陳建州「性騷擾」，並吐露當時曾聽到陳建州說「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」引發網友討論，其中有人整理出陳建州的「15項黑歷史」，直言「整天在經營自己的人設，又一直翻車，現在黑到底也是正常的」。

有網友在PTT指出黑人是一個人設太高，但是又愛蹭、愛炫耀的人，所以變成一位表裡不一的人物，並舉出3件他有名的「黑歷史」：

1、2004年的時候，退休的Jordan（麥可·喬丹）第一次來台灣，球迷都期待可以看到灌籃，結果Jordan花90秒跟現場的球迷打個招呼然後快閃，後來才知道Jordan被帶去夜店跟黑人狂歡，讓主辦單位直接被噴爆，黑人也被嗆說有夠自私，完全不顧慮台灣球迷感受，只顧自己裝熟，從這時「黑人裝熟愛蹭」的形象愈來愈明顯。

2、黑人喜歡說自己的爸爸是華航機長，在2009年帶著助理去桃園機場的員工餐廳用餐，結果害業者被罰，陳建州就搬出他過世的機長老爸，說因為父親節將至，他特別懷念和父親一同用餐的味道，才會前往機場員工餐聽吃飯，回憶和父親一同吃飯的情形。後來華航機師罷工，突然又帶頭情勒華航機師，嗆「在過年期間發生這麼突然的狀況，真的是始料未及」。

3、最近是比較近期的「安博盒子事件」，黑人蹭奧運拍電視畫面PO網，結果被網友發現「用安博盒子看愛爾達」，一開始還不承認，事後才在道歉，讓原PO表示「整天在經營自己的人設又整天翻車，現在黑到徹底也是合理」。

事後網友也補充增列了12件「黑人的黑歷史」：

1、潮T事件

2、自動駕駛吃麵涉嫌危險駕駛被約談（車不是我的）

3、隱隱約約有按到讚看到文不承認（Yumi的文）

4、自稱跟Kobe（柯比·布萊恩）很熟（悼念老友）

5、老婆罵人狗官之後發文護航：願意認錯，是高尚的勇氣（被炮翻）

6、推嬰兒車上跑道有破壞的疑慮（我不知道）

7、在運轉的旋轉木馬上危險更換位置，不良身教（下次會注意）

8、老婆說漏嘴有聽說梁靜茹離婚被炮翻後護航：善良是妳的優點（又被炮翻）

9、球員花時間抓頭髮（SBL被稱髮膠聯盟）

10、年輕時襲警（自稱人生從此轉變）

11、IG恭賀國手得牌裁掉中華民國國旗（巧合啦）

12.、大牙控訴被MeToo

陳建州 黑人

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