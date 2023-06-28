35歲考上醫學系值得嗎？網揭醫界「不老騎士」故事：幾歲都不嫌晚

醫學系一直是大學眾多科系裡相當熱門、錄取分數也非常高的科系。有網友表示，最近在YouTube看到一個介紹重考生的頻道，發現有不少人雖然已經具備大學文憑，出社會後又回去重考大學，深深覺得那些不按常規的人生規劃需要很大的勇氣。同時，該名網友也好奇，倘若一個人到了35歲才重考上醫學系，這輩子行醫的時間應該比同業其他人足足少了17年，想了解在大家的觀念裡，這麼做到底值不值得，引發討論。

原PO在PTT發文表示，自己很好奇35歲重考上醫學系，是不是一件值得去做的事情，也佩服重考生，「覺得畢業多年還要重拾高中書本真的猛」，也認為倘若沒考上，等於浪費時間在重新學習高中科目，「而且醫學系還要跟應屆學生中最強的人競爭，真心佩服」。不過，原PO也擔心這麼做會比一般的醫學系畢業生少17年行醫時間，好奇這樣的決定是否值得。

貼文一出，有不少網友覺得值得放手一搏，原因是「重考得上就很厲害了」、「醫師月均收入30萬沒問題」、「我認識混最差的醫師一年也有500萬年收」、「醫師的爆肝應該比台積電的爆肝輕鬆點」、「值得啊！一年賺人家5年」、「值得，醫生收入中位數是2億，少20年也有1億多，醫生執照終生有效，願意的話工作到死也行」、「考醫學系跟當醫師娘一樣都是值得終身的志業，幾歲真的都不嫌晚」。

有網友認為與其選醫學系不如選牙醫系，「重考上牙醫ok，不然成績不好只能選內外科，賺不到多少錢」、「建議牙醫吧！醫學系修業年限太久了」、「過來人經驗，去牙醫，6年後月入20萬元，醫學系要6+2+3～5年，還不見得有20萬元」，但也有網友持反對意見「說牙醫可以的，我現在會拒絕掛號看超過50歲的牙醫，因為牙醫很吃視力，太老視力不少有問題。有一次洗牙，不年輕的醫師幫我處理蛀牙，要旁邊的護士幫忙看她完成度，我就覺得這視力大概已經無法執業了吧」。

有網友分享醫界「不老騎士」陳明毅的故事，他原本是某家貿易公司的老闆，因為事業遇到瓶頸決定轉換跑道，重拾年輕夢想「從醫」。他重考了三次醫學系，第一次錄取慈濟醫學系，第二次錄取中山中醫系，第三次如願考上台大醫學系，那一年他已經52歲，開學第一天還擔心班上絕大部分小他34歲的同學，會把他當做外星人看。如今他經歷實習和住院醫師等嚴格訓練，已經是一名精神科醫師。

對此，有網友提醒「但是50歲醫師已經算老了，院方不會重用你，有那心力重考上醫學系，不如想辦法創業」，也有網友覺得35歲再重考不太值得「你訓練完已經快50歲，人生最精華的時間都在讀書」、「畢業不就40幾？還有那個體力值班嗎？」。