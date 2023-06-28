孝親加勞退月領6萬5…老母捨不得開冷氣熱爆 兒被當不孝崩潰

天氣越來越熱，許多老人家怕電費太貴，即使有裝冷氣也捨不得開。一位網友表示，媽媽每月的孝親費加上自身勞退，約有6萬多的生活費可花用，卻仍處處什麼都捨不得買，天氣這麼熱，幫她裝了冷氣也不開，真搞不懂「老人家在想什麼」。

一位網友在《匿名2公社》發文抱怨老媽寫道，兄弟倆每人每月各給2萬元孝親費，而媽媽還可月領約2.5萬勞退金，生活經費算是充裕，而且兒女都大了，也不需要媽媽再供給金錢，但媽媽仍是省到什麼都捨不得買、捨不得用。

原PO表示，天氣越來越熱，媽媽怕電費貴捨不得開，倆兄弟看不下去，幫換了台變頻冷氣，結果媽媽還是捨不得開，就連孩子去找奶奶時也不開冷氣，因為太熱了，孩子也待不了太久就離開，抱怨媽媽「難道這是妳要的嗎？」，哀怨「媽媽妳也不要這樣啊……搞得不知道的親戚以為我們兄弟不孝」。

貼文曝光，網友紛紛留言回應，「老人家省習慣了，要讓他們改變習慣比較難」、「我家老人也省爆，要不是不吹冷氣會高血壓，就死都不吹，明明用電就不會比電風扇高多少」、「因為想把錢留給你們」、「我娘也是省慣了，我都跟她說『學習花錢』」。

也有人勸原PO看開釋懷，「放下吧～尊重他們的生活方式也是另外一種孝順」、「每個人有自己覺得舒適的生活方式！」，建議「搬去住一個月吧~ 然後整天開冷氣，人是一種很容易習慣的動物，吹習慣後…熱了，自然就會開了～」。