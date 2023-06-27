他拿20個1元買2顆滷蛋 竟遭店家羞辱：以後這種錢別拿來

有時候身上沒有百元鈔，會拿零錢來應急。不過日前有網友表示，他買了2個排骨飯加2顆滷蛋，身上只有2張100元鈔票，剛好沒有去提款，於是從錢包湊出20個1元，總共拿220元給老闆，沒想到老闆兒子不屑的說「以後這種錢不要拿過來」，讓他大嘆「再也不去這種店了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他晚間路過某間便當店，想買2份排骨飯加2顆滷蛋，當時飄著小雨，加上下班後懶得去提款，於是扣除身上有的2張百元鈔，決定用剩餘零錢來湊20元買2顆滷蛋，沒想到當他拿錢給老闆兒子時，老闆兒子直接當著所有排隊客人的面，不屑的說「以後這種錢不要拿過來」。

對方數完一元銅板，還繼續念「要拿秤來秤比較快」，讓原PO嚇到並覺得自尊心受損，覺得明明是有多的錢才點兩個滷蛋，沒想到卻被店家嫌棄，於是他回應「我是拿20元1塊錢，並不是全部220元都是銅板，你們可以不用這樣嗎？」這時卻換老闆娘罵他「我們生意很忙，沒空數零錢」，這讓他氣得直呼「再也不要去這間便當店了」。

對此，網友安慰他「這種囂張的店不買也好，20元就這樣罵客人」、「這種誇張的店，以後也別去」、「大家都拿1塊錢去買吧，讓他數錢數到很忙」、「要是店家這樣跟我講話，我東西丟著就走人了，賣東西賣到這麼囂張，真的是不用買了」、「生意好的都很囂張，不怕沒客人」、「最討厭做生意的店家做到讓人討厭，態度差又惡劣，自己要做生意還對客人挑三揀四，那乾脆別做」、「生意好就膨脹」、「是我就叫他們把錢還我，我不買了，1元難道不是錢嗎？」