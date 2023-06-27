她在機場拍照突遭男友飆罵 網見機票擺法全不挺：太沒常識

注意，一個日常動作就會讓你自洩個資！一名女網友上網哭訴出國時跟男友吵架，只因為她拿機票拍照，就被男友罵了一頓，讓她氣到想分手。但網友們看完她的發言後，一面倒跟男友站在同一陣線，批她實在太不尊重他人的隱私。

「只是一張機票到底有什麼好生氣的？」這名女網友在網路論壇「Dcard」發文抱怨男友小題大作，起因是日前他們一起去日本玩，她在機場把機票放在護照前面拍照，結果男友看到後當場大發雷霆，飆罵不注重他的個資。

女網友當下只覺得男友「是在發什麼神經」，而且回國後，男友還傳了一個介紹可掃機票條碼APP的影片，再次叮嚀「不要那樣拍機票」，讓她更不高興，質疑對方是否還想繼續吵，也不懂到底在執著什麼，因此氣到考慮提分手。

然而看完來龍去脈的網友們皆不挺發文者，反倒認為男友爆氣有理，她應該道歉才對，「機票拿在護照前面⋯真的不要這樣拍，機票條碼裡有各種個資欸，有點常識好嗎？」、「妳不重視妳自己的個資是妳家的事，他的個資未經他本人同意被妳外洩，完全是妳理虧」、「拜託要拍照尊重一下個人隱私好嗎？自己做錯不檢討還理直氣壯，對方會生氣爆氣超合理」、「典型的『啊又不會怎樣』，然後完全不用顧慮別人感受的人」。

不少網友並指出拍機票（登機證）打卡，就如同直接公開身分證，「如果有航空公司的訂位系統，輸入名字，就可以查到妳搭的航班跟位置了餒…..超可怕超危險」、「登機證上面的條碼裡面可能有含妳的姓名拼音跟護照的資訊之類的，就很像妳直接大大方方的在網路上貼出妳自己的身分證字號」、「機票放前面那張條碼就是很大的問題啊，條碼是有APP可以掃的，掃進去有些航空公司機票可以直接被變更取消甚至退票」。

事實上，不少旅遊、資安專家都提出過警告，登機證上的條碼隱藏了許多資訊，包括航班、姓名、訂位資料、甚至是信用卡號，一旦外洩可能會被有心人操作。中華航空也曾在臉書粉絲專頁提醒乘客，登機證上包括機票號碼、電子條碼、姓名和日期等，都可能洩漏個資，所以拍照時一定要留意別讓這些資料入鏡。