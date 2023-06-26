面交遭當場殺價他傻眼 內行人曝買家故意坑人：你被話術了

現在網購方便，但有些人為了省運費，也會改用面交方式來購物，不過日前有位賣家抱怨，他在面交過程中被買家殺價，原本100顆捲筒衛生紙賣200元，被對方嫌「太小顆」，於是殺價變成80元，讓他覺得十分無奈。對此，網友直言「買家看準你懶得再帶回家，故意坑你的！」

一名網友在PTT發文表示，他日前在網路上賣捲筒衛生紙，一顆賣2元，有位買家想要買100顆，於是他提了兩大袋去跟對方面交，買家是兩位女生，現場看了和他說「你的衛生紙怎麼這麼小？我以為是廚房那種紙巾」。

她們不斷和原PO說太小了，可能只能盡量挑大的，後來挑了30顆就說「剩下的你拿回去繼續賣吧」，沒想到又改口說「不然你便宜賣我們，剩下的70顆算我們20元」，當下原PO認為都拿100顆來面交了，帶回去也麻煩，於是就答應了，不過他事後發現自己只拿了80元「虧大了」，直呼「我不懂，這種衛生紙到底哪裡很小了？」

一名網友販售的捲筒衛生紙遭買家嫌「太小」，事後以低價收購，內行人認為「這是話術」。圖擷自PTT

對此，內行人認為「她們這只是殺價的藉口，衛生紙根本不小」、「你應該直接走人的，面交才在殺價根本不用鳥她們，你人太好了」、「以後這種事，事前先給對方看尺寸，如果當場殺價就走人」、「遇到這種現場殺價的，我都直接開罵不理人」、「這話術厲害，如果她們不要了，根本不會跟你買，你人很好，讓她們賺到了，要是我就會全部搬回去，一顆都不賣」、「如果是我寧願現場丟掉都不賣，會有這種貪小便宜的人，有部分原因就是你這種爛好人養成的」、「你被佔便宜了，這種人就吃定你會嫌麻煩，所以便宜賣給她們」、「你遇到乞丐了吧？這種買家超級沒水準，正常人也不會誤會大小啊，廚房那種是廚房紙巾，捲筒衛生紙跟廚房紙巾不一樣，她們故意嫌棄來殺價的」。