停機車「露這支」害騎士牙起來！他逆風挺2優點：我就喜歡

全台灣家庭平均擁有2.3部機車，尤其人口密集的台北市「機車格一位難求」更是被許多機車族埋怨。一名PTT網友則分享自身觀察的騎士文化，他發現不少人看到機車「沒立中柱」就抓狂，但他反而喜歡立側柱，並給出2大優點，貼文一出引起鄉民熱議。

這名網友在PTT發文表示「我的觀察啦！好像一群人看到機車沒立中柱會『牙起來』」，是因為台灣機車車位太擠的關係？但他坦言自己反而喜歡立側柱，他也分享幾點立側柱的好理由。

他認為立側柱的優勢在於「龍頭方向一致，不管進去還是出來，比較不會弄到別人的後照鏡」，且「立側柱動作簡單，也不太有耗損」，反觀立中柱會把全車重量壓在中柱轉動軸上，因此對於長期宣導立中柱，他直言難道只是想讓自己好停車而已？如果是很擠的車位，每次都被別人挪車就另當別論。

貼文一出，不少網友喊聲贊同原PO，「地狹人稠可以理解，但是整天喊要刮立側柱的，基本上都流氓」、「如果標準格數量有符合需求，側柱OK啊」、「腳傷根本立不起來中柱，側柱其實佔用寬度沒變多」。

不過，也有另一派網友認為「中柱停車比較穩」、「立側柱就龍頭、後照鏡會影響別人啊，後照鏡卡到我的握把難牽得要命」、「隔壁停車位的每次都立側柱幾乎靠在我的車上，X！」、「立側柱的就都是只想到自己」。