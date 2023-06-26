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高雄馬路見1幕氣炸…網轟「乾脆封路做生意？」：難怪發大財

聯合新聞網／ 綜合報導
位於高雄哈瑪星附近熱炒店人聲鼎沸，甚至把座位直接擺在馬路上。圖／爆怨2公社
位於高雄哈瑪星附近熱炒店人聲鼎沸，甚至把座位直接擺在馬路上。圖／爆怨2公社

行人都希望走在路上能安全、舒適，不用面對與車搶路的情況。但有一名高雄網友抱怨，他經過了高雄鼓山區一家很人氣的熱炒店，生意太好直接把攤位擺在馬路上，甚至有汽車被迫壓雙黃線跨過對向車道，讓他怒轟「要不乾脆封路做生意？」，引起網友熱議。

一名網友在「爆怨2公社」貼出一張照片，位於高雄哈瑪星附近熱炒店人聲鼎沸，甚至把座位直接擺在馬路上，網友怒轟「要不乾脆封路做生意就好？」見畫面中，除了有一位推著嬰兒車的行人走在馬路中外，座位甚至壓著行人斑馬線，停紅燈的車輛也被迫跨越雙黃線。

不少人見狀也直呼誇張，「南部正常發揮，也只有柯p敢真正清理，從路邊攤到騎樓攤」、「檢舉，這有夠扯，很快就拆掉了」、「酒駕撞上去...」、「所以機車族真的很可憐，騎樓、人行道、路邊都不能停，但是做生意都沒關係」、「坐路邊那桌小心酒駕的飛過去」、「被撞幾次就不敢了」、「旁邊就派出所了....真誇張還這樣做生意」、「溫暖的發大財城市」。

但也有部分網友歪樓表示想去吃，「感謝通知，找時間去吃吃」、「這個在哪，想吃」、「感覺不錯吃」、「東石鮮蚵吃到飽真的」、「我只想問這間好吃嗎」，在地人也指出，「250 吃到飽，真的有料」、「在鼓山區耶，評論不錯，改天吃看看」、「在西子灣喔，很好找，捷運站一下來就是了」。

鼓山警分局昨獲報後，晚上派員前往約制店家，要求業者將桌椅擺回店內，並依道路交通管理處罰條例舉發，可處1200元至2400元罰單。警方表示，這間熱炒店位於鼓山區臨海二路與捷興二街交岔路口，店面經營烤鮮蚵生意，當時正好剛開幕人潮眾多，業者才將桌椅擺至路邊，經勸導後已經恢復原狀。

高雄市 小吃

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