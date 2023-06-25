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烏龜車上國道當三寶 網共鳴：連假容易遇到新手駕駛！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨烏龜車開在快車道，故意佔用道路。圖片來源／ingimage
一名網友抱怨烏龜車開在快車道，故意佔用道路。圖片來源／ingimage

開上國道最怕遇到烏龜車，除了會影響加通安全外，還可能會導致塞車。日前有位網友抱怨，有烏龜車佔用內線，但速度還比外車道緩慢，就算他閃燈示意也沒用，讓他直呼「難道台灣的超車道在外車道嗎？」網友笑稱「連假很容易遇到這種車，一堆不會開車的人都上路了」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」貼出一段影片，只見前方開在快車道的客車，速度跟中外線車道一樣，沒有發揮「快車道」功用，讓他氣得直呼「前面完全沒車，也不去中外線車道，我向他閃燈也沒用，對方就一直佔用，難道台灣的超車道真的在外車道嗎？」事後原PO也在留言處表示「而且我要超車他，他還故意加速，最後跟中線並排，根本是故意佔用的」。

貼文曝光後，引來不少網友共鳴「假日很多這種烏龜車，很多人因為出遠門旅遊，就開定速不管道路狀況」、「這種素質還能上國道？那台車加速後還比中線慢，很讓人討厭」、「連假的日常就是烏龜車上路了」、「連假日常表現，習慣就好，真的是沒救了」、「如果是我，就會直接從外線超車了，內線龜車這種事情無解」、「一堆這種人，不敢開快又要佔用前面沒車的快車道，我有朋友就是這樣，還認為內線比較安全」、「平日就有這種人了，假日更誇張，而且也不能超車，因為超車道就被烏龜車擋住了，真的是影響交通」。

烏龜 車道

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