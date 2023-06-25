台人到大阪旅遊半夜遭竊現金、勞力士 網嘆劇情離奇「基本防守一定要做到」

疫情解封後出國旅遊熱潮持續，最受國人喜愛的日本卻傳出疑似飯店偷竊風波。一群台灣旅客到日本大阪自助旅行，六天五夜原本應該是愉快行程，卻在第四天早上起床後發現日幣、台幣和勞力士錶等財物遭竊，興致大敗。網友提醒出國到陌生地方一定要謹慎保管財物，入睡前鎖好房門和扣上鏈條鎖是基本防守。

根據「TVBS」報導，四個家庭共14名台灣親子旅客到日本關西旅遊，入住大阪富士屋酒店期間的第四天早上，其中一名旅客起床後發現自己錢包中的現鈔包括日幣和台幣不翼而飛，另一間友人房也說遺失了日幣、台幣和美金，還有一支勞力士手錶，總計損失了約70萬元台幣。

他們懷疑是飯店內部人員半夜趁住客熟睡時進房竊取，要求調閱監視器，但飯店回覆電梯和走廊都沒裝監視器。旅客表示自己也大意，房門未扣門扣鎖，門鎖是一般鑰匙鎖，可能因此被趁隙潛入而錢財遭竊。旅客已向日本警方報案。

消息傳回台灣，引起PTT網友熱議，「日本飯店其實走廊不太裝監視器，而且很多清潔都外包，貴重財務真的要鎖好」、「想也知道是飯店的人，別太相信日本旅館，日本人種很多」、「連民宿都有裝監視器的年代，這家飯店有點弱欸，好歹電梯裝一下」、「不過這間是老舊出名的，不要看官方拍的那些照片好像新新的，住一晚一千多台幣，離道頓堀不遠」、「有可能是小偷，半夜進房偷東西在日本是有前例的，而且門鍊都有辦法弄掉，只能拖一些時間，走廊沒裝監控基本上抓不到，小偷顯然也了解環境」。

有人覺得劇情離奇猜測也有可能是內鬼，「要偷會在房間有人時下手嗎？風險也太高，感覺自己人或自導自演可能性高」、「最好是趁你睡覺開門偷啦，擺明是同房偷的」、「本來就有可能有這種害群之馬了」。

有網友提醒出門在外務必要保護人身財產安全，「膽大到房間不上門鏈？」、「該有的戒心不能掉，雖然我出門全身最貴的通常就信用卡」、「我全身最貴的是手機XD」、「我現金不敢帶那麼多，能刷卡就刷」、「最低最低至少要扣鏈條鎖」、「財務要放保險箱就是怕清潔拿走啊」、「日本什麼人都有，而且現在日本經濟很差的，去大阪心齋橋，連松本清這類藥妝店都被偷怕了，很多東西只能用空盒結帳，連一罐500台幣的防曬乳也是如此」。