買劃位票搭船沒位坐 她怨被迫坐在員工休息區「吸柴油廢氣到澎湖」

一名民眾日前要去澎湖，事先買了劃位票，可是上船之後竟然沒有位置，事後詢問工作人員卻被告知「劃位只是方便電腦作業」，於是自己一家口只能被迫「坐在船尾員工休息區，吸著柴油廢氣坐到澎湖！」讓他相當氣憤。

有網友在「●【爆怨公社】●」發文表示，日前搭上了客船前往澎湖，並且事先買了劃位票，可是上船之後竟然沒有位置，看到一些帶著未滿三歲小孩子不買票也佔位，工作人員也不處理，事後詢問工作人員卻被告知「劃位只是方便電腦作業」，於是自己一家口只能被迫在「船尾員工休息區，吸著柴油廢氣坐到澎湖！」

有網友質疑，如果有劃位卻沒有位置，是否超載？有人回應，船沒有辦法超載，因為都會有岸巡人員在點人數，小孩子也都會有算入人數裡面，超載出事了，海巡會被罵，建議檢舉公司。也有人說，自己去過澎湖至少15次，有劃位一定會有號碼，搭船時岸邊海防人員也會統計人數，「如果超載也無法開船」、「劃位是清點人數跟救生衣喔～這樣已經違法了，可以直接吉了，好險你們沒出事，出事再來看誰要負責任」。更有人建議，這恐怕違反消費者權益，建議原PO保留票根，提出賠償訴訟。

但也有人表示，有些船公司，大人買劃位票是有位子的，但未滿三歲小孩都由大人抱著，可能是小孩佔了才可能有這種問題。也有網友說，也可能是有人用行李佔位子、有些保險票小孩佔坐了位子，才會導致買劃位票卻沒位置可坐。而對於小孩子佔位的問題，網友也建議，可以請他們從坐我位置離開，既然大家都有劃位，「既然有劃位、就照劃的座號、沒劃位的就別佔位！」、「既然有劃位那就去坐你劃位的位子！剩下的是船公司的問題！」但是也有人說搭船舟車勞頓，「搭飛機保證有位子」、「搭飛機省時間多花一點錢值得」。