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奧客怨吃冰有蟲要求退費 業者調監視器傻眼「客人自己帶蟲加料」

聯合新聞網／ 綜合報導
日前有一名「奧客」點了冰品後吃了一半，向店家反應「冰品中有蟲」要求退費，後業者調閱監視器之後，竟發現是該名客人「帶蟲自己加料」。圖為示意圖。圖／Ingimage
日前有一名「奧客」點了冰品後吃了一半，向店家反應「冰品中有蟲」要求退費，後業者調閱監視器之後，竟發現是該名客人「帶蟲自己加料」。圖為示意圖。圖／Ingimage

本周天氣高溫炎熱，讓客人想吃冰涼快一下，但就有一名「奧客」點了冰品後吃了一半，向店家反應「冰品中有蟲」，立刻要求退費，還向店家表示「不覺得冰裡面有蟲很噁心嗎？」事後業者覺得「怪怪的」，調閱監視器之後，竟發現是該名客人「帶蟲自己加料」，讓業者氣憤的在社群網站貼文表示「如果妳沒錢！我可以請妳吃一碗」。

有冰店業者在臉書發文表示，日前一名客人在板橋雪花冰店消費一碗價格150元的花生雪花冰，吃剩一半後告知店員冰品中有一隻蟲，服務員立即詢問要更換餐點或是退費，客人當場要求退費，還表明「不覺得冰裡面有蟲很噁心嗎？」

該業者後來查看監視器，發現竟然是這位客人「吃到一半之後，把帶蟲放進去的，再要求退錢」，氣得業者在臉書發文抱怨，表示「今天如果妳沒錢！告訴我、我可以請妳吃一碗，但這種行為真的很可恥很丟臉」，該業者也表明，會發文是希望有店家能夠當心，不要再被這種骯髒的手段欺騙，並呼籲「若該客戶有良心的話，請親自來跟我說一聲道歉，你就可以離開了」。網友看了也無奈表示，「真的是什麼人都有」、「無奇不有」、「最近怪人特別多」、「世風日下，人心不古啊」、「奧客，不要讓她進你店裡了」。

奧客 冰品 消費 夏天

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