早餐店寒酸漢堡賣70元 網轟「通膨失控」：不如吃麥香雞配可樂才50

行政院主計總處6日公布5月消費者物價指數（CPI）年增率為2.02%，探近二年來新低，但連續22個月超過2%通膨警戒線，表示通膨壓力仍大，17項重要民生物資CPI年增率5.88%，表示民眾對物價上漲的感受依舊深刻，讓外食族荷包大縮水！有民眾在網路上張貼一張早餐點漢堡照片，除了漢堡皮以外，只有一片蔬菜、一片肉、一顆蛋，讓網友看得直呼「通貨膨脹已經失控」。

有網友在「●【爆廢公社二館】●」發文，貼出一張早餐店的漢堡照片，除了漢堡皮以外，裡面竟然只有一片蔬菜、一片肉片、一顆蛋，其中蔬菜看起來還不怎麼新鮮，整體菜色看起來十分「寒酸」，網友看了直呼「通貨膨脹已經失控」。

有人看了貼文後計算起該漢堡成本，表示蛋5元、漢堡皮5元、香雞塊最多10元，成本共約22元，而賣了70元，貴了足足2倍！若再算得保守一點，肉排15元、蛋10元、麵包皮15元、菜5元，總共50元，賣出70元仍是偏貴。網友也紛紛表示，「不合格的早餐漢堡」、「我還不如去吃麥當勞買銅板價50元漢堡」、「麥當勞麥香雞加可樂50」、「50可接受，70就貴了」。不過也有人表示，「電價上漲，帶動所有物價」、「現在幾乎都這樣了~要省就自己做了~」、「嫌貴自己買材料自己煮比較划算」、「通貨膨脹已經失控」。

但也有人懷疑這可能是外送後的價格，表示若是外送平台叫餐，平台會抽35％以上分潤，所以外送上的價格，會以打7折來看，若還是很貴，就會直接不買，表示「你點的是外賣當然貴了」、「不出門就是要付出代價」。