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家人不愛圓糯米⋯她用一方法加工 8顆肉粽全被秒殺

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一方法加工粽子，讓家人瞬間將8顆粽子吃下肚。圖／取自《爆怨公社》
有網友分享一方法加工粽子，讓家人瞬間將8顆粽子吃下肚。圖／取自《爆怨公社》

今（22）日是農曆五月初五端午節，不少民眾家中都會吃粽子，節日結束後也常見冰箱冷凍庫有沒吃完的粽子，有網友分享有朋友送來了12顆粽子，但因家人不愛吃圓糯米，她就想到一方法加工粽子，讓家人瞬間解決了8顆粽子。

原Po在臉書社團《爆怨公社》發文，提到朋友包了12顆給她，送來的時候還是溫的，兩個姐姐、姐夫們吃了4顆就放棄了，隔天中午她把剩餘的8顆各切幾片拿去下鍋煎，沒想到原先說不吃了的家人們把肉粽全吃光，原Po傻眼表示「不是嫌圓糯米不好吃，太黏啥小的有的沒有的，那為什麼我邊煎你們邊吃？」、「如果不是我偷藏二片，我的午餐就被你們吃完了」。

貼文一出網友紛紛留言「看起來好像煎糯米腸」、「原來....肉粽還可以煎」、「鍋巴粽子」、「煎的焦脆焦脆的很好吃！我也特別喜歡這樣吃」、「因為煎恰恰更好吃」、「不用擔心囤粽了」、「烤的也不錯！只是要小心，不能散掉」。

粽子 端午節

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