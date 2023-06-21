日網紅評三重如「大阪西成區」 鄉民群起揭一點反駁指西成更亂

大台北地區人口眾多，台北市、新北市兩地間互相通勤，早已是當地民眾生活的一部份。近日一名日本YouTuber走訪台灣，評論新北市三重區的市容老舊，宛如大阪市的西成區，PTT鄉民卻指飛田新地（西日本最大的紅燈區）仍健在，直言西成區仍比三重區髒亂。

一位日本YouTuber上傳一支「台湾の西成」的影片，他表示三重區的捷運站附近市容還算整潔，但走進市區、深入巷子後，較為老舊的市容讓他聯想到大阪市的西成區。

影片曝光後，一名網友在PTT以「日本人覺得三重是台北的西成區」為題PO文，他不捨三重被日本人拿去和西成區相比，直言「西成區就是大阪治安最差最髒亂的地方」，大嘆「有必要這樣講三重嗎？好吃的東西這麼多」。

針對日本YouTuber評三重是「台灣的西成」，鄉民們紛紛回應，「西成是三重加強版」、「哪有，三重又沒有飛田新地」、「三重可怕在小巷子裡，黑暗窄巷老公寓」、「三重至少離台北很近，而且河岸邊開始改建慢慢變好了」。