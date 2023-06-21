鄰居養狗不管事 他每天聞大便味超崩潰：申訴都被踢皮球

千金難買好鄰居！一名網友抱怨，隔壁住戶養狗卻不負責任，讓他常常在自家聞到糞便及尿味，還有垃圾的臭酸味，不論是打給1999或是警察、環保署、管委會，都沒有辦法處理，因此他崩潰上網求解。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，他們家大樓住戶有養狗，每天都會聽到很吵的狗叫聲，而且還會傳出糞便、尿與垃圾的臭酸味，打給1999專線，對方回應「已經在處理中了」，打給警察接獲回應是「只能勸導」，打給環保署又被回應「這是動保協會的事」，讓他崩潰表示「管委會說會打給屋主看看，我們聯絡議員服務處，他們也回應無法介入這種小事，要我們自己想辦法，我不知道要怎麼辦」。

對此，網友建議「只要不斷的檢舉再檢舉，天天檢舉就行了」、「賣掉房子換一間，才是最佳解」、「是養狗的人問題最大，我這棟大樓也有鄰居養狗，卻沒有聽見什麼狗叫聲」、「你住的大樓有管委會嗎？其他住戶沒有反應嗎？看看公寓大廈管理條約」、「寫一張紙條塞在門縫，告知那個住戶，如果真的這麼吵，應該不會只有你反應」、「這種好像都無法可管，之前我們這棟鄰居也有一個囤物癖，總是堆積很多回收物，造成環境髒亂，之前害我們這棟被環保局開單『積水孳生蚊蟲』」。